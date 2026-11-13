Espana agencias

Hoy será noticia. Viernes, 13 de noviembre

Guardar

(Corrige la última información sobre el tiempo)

ELECCIONES GENERALES

PUBLICIDAD

Los partidos se adentran en campaña para mejorar sus expectativas de voto

Madrid (EFE).- La campaña electoral comienza este viernes y los candidatos empiezan a recorrer las plazas en disputa, con actos y mítines en distintos puntos de la geografía nacional: el socialista Pedro Sánchez estará en Arnedo (La Rioja) y Pamplona; el popular Alberto Núñez Feijóo, en Madrid; y el líder de Vox, Santiago Abascal, viajará a Toledo antes de cerrar la jornada en la madrileña plaza de Colón.

PUBLICIDAD

Está previsto además que el 'youtuber' Jordi Wild cuelgue a primera hora las entrevistas que ha realizado a Sánchez, a Feijóo y a la cabeza de lista de Frente Amplio, Ada Coalu, después de que Albascal se descolgara del proyecto.

ESPAÑA INFLACIÓN

El INE publica el IPC de octubre

Madrid (EFE).- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica este viernes el índice de precios de consumo (IPC) correspondiente al mes de octubre.

El INE ya adelantó que la inflación interanual se mantuvo en el 4,9 por ciento por la influencia a la baja del abaratamiento de los combustibles.

ESPAÑA ESTADOS UNIDOS

La Audiencia Nacional estudia la entrega del filántropo Chambers Jr. por financiar a Hamás

Madrid (EFE).- La Audiencia Nacional estudia este viernes si extradita al filántropo James 'Fergie' Cox Chambers Jr. a Estados Unidos, donde está reclamado por delitos de blanqueo y posible financiación a la organización terrorista Hamás.

En la vista de extradición que se celebra este viernes, la Fiscalía apoyará la entrega del filántropo, en prisión desde su detención el 10 de julio en Ibiza, mientras que su defensa, a manos del despacho del exjuez Baltasar Garzón, Ilocad, se opondrá a la reclamación, que considera una persecución política de la administración Trump por el apoyo de Chambers a la causa palestina.

CINE IBEROAMERICANO

Apertura del LII Festival de Huelva de Cine Iberoamericano

Huelva (EFE).- Este viernes se inicia la LII edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano que se prolongará hasta el próximo 21 de noviembre durante la que se proyectará un total de 100 títulos, con la mitad de producción de la programación dirigida por mujeres.

Los actores Amaia Salamanca y Patrick Criado serán hoy los protagonistas de la gala de apertura en la que cada uno de ellos recibirá un Premio Luz con el que la muestra les reconoce su trayectoria.

EL TIEMPO

Continúan las lluvias pero con menor intensidad por el alejamiento de las borrascas

 Madrid (EFE).- Este viernes continuará el predominio de la inestabilidad, con probables precipitaciones persistentes o fuertes en Galicia y localmente en los litorales del Cantábrico que también podrán afectar a zonas del oeste de la cordillera Cantábrica. Habrá rachas muy fuertes de viento en Baleares, pudiendo afectar asimismo a puntos de la península.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), informa de que el alejamiento de la borrasca Charles y el debilitamiento de Bruna dejarán una jornada menos complicada que los días anteriores, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en la mayor parte de la Península.

EFE

plv

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alejandro Sanz gana otro Latin Grammy con “¿Y ahora qué+?”, la nueva versión de su disco premiado en 2025

El artista español consiguió nuevamente el gramófono a Mejor Álbum de Pop Contemporáneo y compartió su reacción con sus seguidores en redes sociales

Alejandro Sanz gana otro Latin Grammy con “¿Y ahora qué+?”, la nueva versión de su disco premiado en 2025

Cupón Diario de la Once: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la oportunidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Cupón Diario de la Once: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Elecciones generales 29-N en directo: Sánchez defiende a Marlaska tras las cargas policiales en la huelga general y afirma que es su “ojito izquierdo o derecho”

La campaña electoral arranca oficialmente a las 00:00 de este viernes, y PP, PSOE, Frente Amplio y Podemos celebran hoy actos en los que todavía no podrán pedir aún el voto de forma expresa. También este jueves el Congreso vota los dos decretos de vivienda del Gobierno

Elecciones generales 29-N en directo: Sánchez defiende a Marlaska tras las cargas policiales en la huelga general y afirma que es su “ojito izquierdo o derecho”

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once

El patrimonio millonario de Jordi Wild tras ser el podcast más escuchado de España: “Debe estar entre los cuatro o cinco millones de euros”

El youtuber catalán entrevista a los políticos en la carrera de las elecciones del 29-N

El patrimonio millonario de Jordi Wild tras ser el podcast más escuchado de España: “Debe estar entre los cuatro o cinco millones de euros”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N en directo: Sánchez defiende a Marlaska tras las cargas policiales en la huelga general y afirma que es su “ojito izquierdo o derecho”

Elecciones generales 29-N en directo: Sánchez defiende a Marlaska tras las cargas policiales en la huelga general y afirma que es su “ojito izquierdo o derecho”

Begoña Gómez protagoniza el arranque de la campaña electoral del PSOE en Sevilla: “No vamos a permitir que nadie decida por nosotras”

Vox lleva al 29-N un programa electoral con repatriaciones y deportaciones de migrantes, prioridad nacional y derogación de leyes de género

La UCO confirma que Pedro Sánchez se reunió con Cristian Corvillo, el supuesto chófer del presidente que negó conocer y que ha sido detenido por el caso Koldo

La jueza ordena el cese total de actividad de Núcleo Nacional y el cierre de sus sedes

ECONOMÍA

Las propuestas de Vox ante la crisis del acceso a la vivienda para el 29-N: prioridad nacional, rebaja fiscal masiva y combatir la okupación

Las propuestas de Vox ante la crisis del acceso a la vivienda para el 29-N: prioridad nacional, rebaja fiscal masiva y combatir la okupación

Los jóvenes, cada vez más lejos de comprar una casa: los expertos dan las claves para solucionar el problema

Prohibido cobrar gastos de inmobiliaria al inquilino y los anuncios deben informar si quien alquila es un gran tenedor: otras medidas clave del decreto de vivienda

Competencia estrecha el cerco sobre las gasolineras: vigila sus márgenes y abre expedientes sancionadores a las que incumplen

Hacienda cambia las reglas de las prejubilaciones: los trabajadores pueden pagar hasta 60.000 euros más en IRPF por la indemnización

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria de España contra la República Checa en Praga: Álex Baena y Marc Pubill mantienen el pleno de La Roja en la Nations League

Así te hemos contado la victoria de España contra la República Checa en Praga: Álex Baena y Marc Pubill mantienen el pleno de La Roja en la Nations League

Muere un futbolista de 22 años tras sufrir un paro cardíaco: estuvieron 45 minutos intentando reanimarle en el campo

El golpe más duro para el ciclismo español: el calvario de Joan Roca que le obliga a bajarse de la bici a los 20 años por salud

Tensión en el FC Barcelona por el desahogo de Fermín, el héroe del Metropolitano: “Me molesta que siempre se me dé menos valor”

Aitana Bonmatí, sobre su infancia: “Salía de casa a las seis de la tarde y volvía a las doce de la noche. Los deberes los hacía como podía, en el tren o el autobús”