Hoy será noticia. Viernes, 13 de noviembre

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(Corrige la última información sobre el tiempo)

ELECCIONES GENERALES

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Los partidos se adentran en campaña para mejorar sus expectativas de voto

Madrid (EFE).- La campaña electoral comienza este viernes y los candidatos empiezan a recorrer las plazas en disputa, con actos y mítines en distintos puntos de la geografía nacional: el socialista Pedro Sánchez estará en Arnedo (La Rioja) y Pamplona; el popular Alberto Núñez Feijóo, en Madrid; y el líder de Vox, Santiago Abascal, viajará a Toledo antes de cerrar la jornada en la madrileña plaza de Colón.

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Está previsto además que el 'youtuber' Jordi Wild cuelgue a primera hora las entrevistas que ha realizado a Sánchez, a Feijóo y a la cabeza de lista de Frente Amplio, Ada Coalu, después de que Albascal se descolgara del proyecto.

ESPAÑA INFLACIÓN

El INE publica el IPC de octubre

Madrid (EFE).- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica este viernes el índice de precios de consumo (IPC) correspondiente al mes de octubre.

El INE ya adelantó que la inflación interanual se mantuvo en el 4,9 por ciento por la influencia a la baja del abaratamiento de los combustibles.

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ESPAÑA ESTADOS UNIDOS

La Audiencia Nacional estudia la entrega del filántropo Chambers Jr. por financiar a Hamás

Madrid (EFE).- La Audiencia Nacional estudia este viernes si extradita al filántropo James 'Fergie' Cox Chambers Jr. a Estados Unidos, donde está reclamado por delitos de blanqueo y posible financiación a la organización terrorista Hamás.

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En la vista de extradición que se celebra este viernes, la Fiscalía apoyará la entrega del filántropo, en prisión desde su detención el 10 de julio en Ibiza, mientras que su defensa, a manos del despacho del exjuez Baltasar Garzón, Ilocad, se opondrá a la reclamación, que considera una persecución política de la administración Trump por el apoyo de Chambers a la causa palestina.

CINE IBEROAMERICANO

Apertura del LII Festival de Huelva de Cine Iberoamericano

Huelva (EFE).- Este viernes se inicia la LII edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano que se prolongará hasta el próximo 21 de noviembre durante la que se proyectará un total de 100 títulos, con la mitad de producción de la programación dirigida por mujeres.

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Los actores Amaia Salamanca y Patrick Criado serán hoy los protagonistas de la gala de apertura en la que cada uno de ellos recibirá un Premio Luz con el que la muestra les reconoce su trayectoria.

EL TIEMPO

Continúan las lluvias pero con menor intensidad por el alejamiento de las borrascas

Madrid (EFE).- Este viernes continuará el predominio de la inestabilidad, con probables precipitaciones persistentes o fuertes en Galicia y localmente en los litorales del Cantábrico que también podrán afectar a zonas del oeste de la cordillera Cantábrica. Habrá rachas muy fuertes de viento en Baleares, pudiendo afectar asimismo a puntos de la península.

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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), informa de que el alejamiento de la borrasca Charles y el debilitamiento de Bruna dejarán una jornada menos complicada que los días anteriores, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en la mayor parte de la Península.

EFE

plv