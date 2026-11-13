Hortalizas (12,4%), fruta (9%) y huevos (7,1%) lideran el encarecimiento anual de la cesta

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Madrid, 13 nov (EFE).- Hacer la compra es un 2,4 % más caro que hace un año, un periodo en el que destaca el incremento de precios de las legumbres y hortalizas frescas (12,4 %), las frutas frescas (9 %) y los huevos (7,1 %).

Así se desprende de los datos del Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPC-A) de octubre que ha publicado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que refleja caídas anuales del 4,3 % del precio del azúcar y del 3,1 % en el caso del café, cacao e infusiones.

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En el último mes, los precios al consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas se han elevado un 1,2 %, con las frutas frescas encabezando también la clasificación como la rúbrica más inflacionista al encarecerse un 11,2 %; por su parte, los aceites y grasas han bajado un 1,2 % en el décimo mes de ejercicio. EFE