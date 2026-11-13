Guardiola y Ezcurra (PP) ven el 29N como una oportunidad para “dar el portazo” a Sánchez

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Cáceres, 13 nov (EFE).- La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, y la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP y eurodiputada, Alma Ezcurra, han situado las elecciones del 29N como una oportunidad para un cambio político en España y "dar el portazo" al Gobierno de Pedro Sánchez.

Así lo han expresado durante el acto de pegada de carteles con el que la formación ha iniciado la campaña en Cáceres.

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Junto a ellas han estado la candidata número uno del PP al Congreso por Cáceres, Cristina Teniente, el número dos, Carlos Floriano, y el alcalde de la ciudad, Rafael Mateos, además de otros cargos y representantes populares.

En su intervención, Guardiola ha apelado a la movilización electoral para “dejar atrás el sanchismo” y ha calificado al Ejecutivo central de “gobierno narcisista”, “enredado en sus propios problemas” y “rodeado de corrupción”.

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La dirigente popular y presidenta de la Junta de Extremadura ha contrapuesto la gestión del Gobierno de Sánchez con la de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, de las que ha destacado que ofrecen “certezas” y “estabilidad”, aprueban presupuestos, fortalecen los servicios públicos y dinamizan la economía.

Guardiola ha asegurado que Extremadura inició un nuevo ciclo político el pasado 21 de diciembre (cuando se celebraron las elecciones autonómicas) y ha defendido que las elecciones del 29N pueden extender ese cambio al conjunto del país.

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“Tenemos la oportunidad de dar el cerrojazo final, de darle el portazo que se merece”, ha afirmado en referencia a Sánchez.

Por su parte, Ezcurra ha calificado la campaña como “la campaña de nuestra vida” y ha reivindicado Extremadura como el lugar donde comenzó un nuevo ciclo político, en el que, según ha señalado, los ciudadanos reclamaron “menos corrupción y más gestión, menos socialismo y más libertad”.

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La eurodiputada ha asegurado que “ha llegado el momento de mojarse” y ha instado a los simpatizantes populares a recorrer “todas las calles, todas las plazas” para convencer a los ciudadanos de que España necesita un cambio político.

Ezcurra ha pedido también la participación en las urnas en las elecciones generales y ha vinculado ese cambio con el proyecto nacional del PP, encabezado por Alberto Núñez Feijóo. EFE

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(foto) (vídeo)