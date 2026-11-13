Gopal Ibarra: "La situación en Chile está invitando a ser absurdo"

Guardar

David Álvarez

Girona, 13 nov (EFE).- Uno de los referentes contemporáneos del teatro chileno, Gopal Ibarra, explica en una entrevista con EFE que la situación actual invita a creaciones basadas en el absurdo como la que estrena mundialmente este viernes en el festival Temporada Alta de Girona, 'La muerte del padre', una alegoría que focaliza en Chile para proyectar una visión global

PUBLICIDAD

La pieza, que navega por ese teatro que desafía el racionalismo, va más allá de Chile como trasfondo para dialogar con el contexto global de este momento.

En todo caso, apunta a una América que se encuentra en "un proceso de derechas en general, salvo ahora Lula, que fue un respiro", ha señalado.

PUBLICIDAD

El chileno ve que ese giro a la derecha se repite ahora "un poco" en Europa y en todo un mundo que está "cada vez más extraño, y de eso trata un poco este montaje".

'La muerte del padre' parte de una carnicera que vive con su pareja y una hija anarquista hasta que irrumpe la figura de su progenitor, un cosmonauta perdido en el tiempo.

PUBLICIDAD

"Nuestra obra en sí trata de un mundo extraño, de un mundo absurdo, de una muerte de este mundo moderno", subraya el autor y codirector de la obra junto a su hermano Visnu.

A su entender, la humanidad se encuentra ante un ocaso de ideales, de las utopías antiguas, sin saber qué hacer ahora, una temática que aprecia también en Shakespeare con su ser o no ser y que "vuelve" en las circunstancias actuales.

PUBLICIDAD

"¿Realmente pertenecemos a este mundo?, ¿realmente queremos estar en este mundo?, ¿realmente este mundo nos deja algo, este mundo no está haciendo participes de algo, somos realmente de este mundo?", se cuestiona Gopal Ibarra.

En consecuencia, lo que hace el montaje es experimentar con esas preguntas a falta de certezas y plantear asuntos como "la muerte de la autoridad, de este mundo moderno que se está cayendo".

PUBLICIDAD

"Estamos en una época bisagra, en la que no sabemos dónde estamos, porque estamos en un limbo, y, con las autoridades que nos gobiernan, que son puros locos, todo esto es un absurdo", indica.

La nueva creación supone un giro en la trayectoria de la compañía Hermanos Ibarra, que venía de homenajear a figuras como Víctor Jara o Violeta Parra, "como creyendo un poco en el ser humano, pero en este tiempo se ha acabado lo de creer o por lo menos se cuestiona".

PUBLICIDAD

Chile es también "un poco" ese padre al que menciona el título de la obra, "pero también lo es el continente americano y el planeta Tierra", al hacer extensivo a cualquier lugar el concepto de patria.

La pieza abraza el pesimismo y lanza la pregunta de si los humanos están destinados o condicionados a destruirse desde un componente político, porque "a lo mejor en este momento ser pesimista te hace ser más consciente y realista".

PUBLICIDAD

La puntualización de Gopal Ibarra es que toda esa reflexión se produce "sin perder la ternura de que algo pueda ocurrir o que hay una luz o alguna estrella".

Un motivo de optimismo para Ibarra es el "buen momento" del teatro chileno, que estrena ahora esta obra en el Temporada Alta después de la reciente presencia en la misma cita de la compañía Bonobo.

PUBLICIDAD

"Está bueno salir a mostrar y que la gente vea teatro latinoamericano", concluye el autor y codirector, que ha decidido que la primera función sea en este festival español para probar "el lenguaje bien universal" de la obra. EFE

(foto)