Foro Nuclear pide seguir las recomendaciones de la AIE sobre las nucleares en España

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Madrid, 13 nov (EFE).- Foro Nuclear ha pedido que España siga las recomendaciones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que recientemente ha sugerido que se evalúe la extensión de la vida útil de los reactores españoles, previa revisión de su seguridad y considerando la seguridad de suministro, y los costes y beneficios a largo plazo.

Según ha explicado este viernes en una nota, las recomendaciones de la AIE se encuentran en línea con las que el Foro Nuclear lleva reclamando desde hace tiempo, "ante la necesidad de contar con la energía nuclear a largo plazo para afrontar los retos de la transición energética y de la descarbonización de la economía".

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En su informe, conocido a comienzos de noviembre, la AIE subraya la importancia de gestionar "cuidadosamente" el calendario de cierre de las centrales nucleares en España -que, de continuar como hasta ahora, culminará en 2035 con Vandellós II (Tarragona) y Trillo (Guadalajara)- para garantizar la seguridad de suministro.

"La eliminación gradual prevista tiene importantes implicaciones para la seguridad del suministro energético y la descarbonización de España", apunta el documento, que destaca que estas instalaciones proporcionan electricidad fiable y con bajas emisiones de carbono, y contribuyen al buen funcionamiento del sistema eléctrico.

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Por este motivo, prosigue, gestionar el final de su vida útil requerirá un seguimiento que garantice que las renovables y los mecanismos de flexibilidad y estabilidad se integran con la suficiente rapidez, teniendo en cuenta la situación geopolítica y económica y los riesgos asociados.

Tras la aprobación de la miniprórroga para la central extremeña de Almaraz, la agencia con sede en París recomienda un marco transparente que permita evaluar caso por caso futuras decisiones sobre la continuidad de las instalaciones, considerando los costes y beneficios para los consumidores y el conjunto del sistema.

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La AIE también se pronuncia sobre la carga fiscal, y defiende que los impuestos asociados a la nuclear deberían garantizar que el marco económico reconozca tanto la contribución de esta energía al sistema como los costes asociados a sus externalidades, como la gestión de residuos y los costes de desmantelamiento.

Desde 1962, Foro Nuclear representa los intereses de la industria nuclear española. Se encuentra integrado por empresas y organizaciones del sector, y entre sus socios están Iberdrola, Endesa y Naturgy, las tres principales propietarias del parque nuclear español. EFE

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