Espana agencias

Fiscalía de Madrid pide 23 años de cárcel por asesinar en plena calle a una mujer tras una discusión

Imagen C2PY7PN4EJB7BJG7KWRY3SFJYU
Guardar

La Fiscalía de Madrid solicita 23 años de prisión para S. A. G. E., un hombre que asesinó en la vía pública a una mujer de "al menos" siete puñaladas por todo el cuerpo con la que había discutido previamente.

El representante del Ministerio Público le imputa un delito de asesinato con la circunstancia agravante de disfraz. El juicio se celebrará a partir del próximo lunes en la Audiencia Provincial de Madrid.

PUBLICIDAD

El escrito de la Fiscalía sostiene que, sobre las 10:00 horas del 11 de mayo de 2025, el acusado se dirigió a la confluencia de las calles Castillo de Uclés con Castillo de Simancas, en Madrid, donde se encontraba A. R. G., con quien había tenido una discusión previa.

Según afirma la Fiscalía, "actuando con ánimo de causarle la muerte y con su rostro oculto por un gorro y una braga que portaba en el cuello", S. A. G. E. abordó por la espalda a la mujer y la atacó por sorpresa, "sin que ésta tuviera ocasión de defenderse".

PUBLICIDAD

Al mismo tiempo, sacó un cuchillo que llevaba en el bolsillo y le apuñaló "al menos en siete ocasiones" por todo el cuerpo, causándole la muerte por parada cardiorrespiratoria con shock hipovolémico.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Si tienes una incapacidad permanente, tu empresa tiene la obligación de buscarte otro puesto de trabajo”

La Justicia declaró nulo el despido de un empleado con incapacidad permanente y sumó una indemnización de 10.000 euros porque la compañía no evaluó su reubicación

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Si tienes una incapacidad permanente, tu empresa tiene la obligación de buscarte otro puesto de trabajo”

Los problemas de Plus Ultra se agravan: prepara un ERE para su plantilla en España y el recorte de varias rutas transatlánticas

El encarecimiento del combustible y la falta de liquidez explican la decisión de iniciar el proceso de despido colectivo

Los problemas de Plus Ultra se agravan: prepara un ERE para su plantilla en España y el recorte de varias rutas transatlánticas

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: Colau censura ante Jordi Wild la respuesta de Sánchez en Ceuta y reclama revisar la relación con Marruecos

La campaña arranca oficialmente hoy, con actos de los partidos, las entrevistas a Feijóo, Sánchez y Colau, y el primer debate electoral. El CIS da al PSOE ventaja sobre el PP y descarta una mayoría absoluta con Vox, en contradicción con el resto de los sondeos electorales

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: Colau censura ante Jordi Wild la respuesta de Sánchez en Ceuta y reclama revisar la relación con Marruecos

Entrevista de Jordi Wild | Colau acusa a Trump de “poner en peligro” a España y aboga por cerrar las bases militares de Rota y Morón

La candidata de Frente Amplio sostiene que el mandatario estadounidense encarece la vida de los españoles a través de la inflación derivada de los conflictos bélicos que impulsa y anuncia que rompería relaciones con Israel si llega al Gobierno

Entrevista de Jordi Wild | Colau acusa a Trump de “poner en peligro” a España y aboga por cerrar las bases militares de Rota y Morón

Guardias civiles piden un refuerzo en El Hierro ante el aumento de las llegadas de cayucos con migrantes a la isla

La asociación profesional Justicia Guardia Civil (Jucil) considera que esta estructura no alcanza para responder a la carga de trabajo

Guardias civiles piden un refuerzo en El Hierro ante el aumento de las llegadas de cayucos con migrantes a la isla
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: Colau censura ante Jordi Wild la respuesta de Sánchez en Ceuta y reclama revisar la relación con Marruecos

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: Colau censura ante Jordi Wild la respuesta de Sánchez en Ceuta y reclama revisar la relación con Marruecos

Entrevista de Jordi Wild | Colau acusa a Trump de “poner en peligro” a España y aboga por cerrar las bases militares de Rota y Morón

Guardias civiles piden un refuerzo en El Hierro ante el aumento de las llegadas de cayucos con migrantes a la isla

Esto es lo que podrán hacer los policías antidisturbios en las manifestaciones tras su actuación durante la huelga general

Entrevista de Jordi Wild | Feijóo se compromete a dejar la jubilación en 67 años pero no a bajar los impuestos: “No me creo los datos”

ECONOMÍA

Los problemas de Plus Ultra se agravan: prepara un ERE para su plantilla en España y el recorte de varias rutas transatlánticas

Los problemas de Plus Ultra se agravan: prepara un ERE para su plantilla en España y el recorte de varias rutas transatlánticas

La afiliación de trabajadores extranjeros en España alcanza un nuevo récord: casi 600.000 más que hace un año por el impulso de los colombianos y venezolanos

La Justicia no reconoce la relación entre dos hombres y le quita la herencia al compañero del fallecido para dársela a su familia: no quedó probado que fueran más que amigos

La inflación se mantiene en el 4,9% en octubre, su nivel más alto desde febrero de 2023, pese a la bajada de los combustibles

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 13 de noviembre

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria de España contra la República Checa en Praga: Álex Baena y Marc Pubill mantienen el pleno de La Roja en la Nations League

Así te hemos contado la victoria de España contra la República Checa en Praga: Álex Baena y Marc Pubill mantienen el pleno de La Roja en la Nations League

Muere un futbolista de 22 años tras sufrir un paro cardíaco: estuvieron 45 minutos intentando reanimarle en el campo

El golpe más duro para el ciclismo español: el calvario de Joan Roca que le obliga a bajarse de la bici a los 20 años por salud

Tensión en el FC Barcelona por el desahogo de Fermín, el héroe del Metropolitano: “Me molesta que siempre se me dé menos valor”

Aitana Bonmatí, sobre su infancia: “Salía de casa a las seis de la tarde y volvía a las doce de la noche. Los deberes los hacía como podía, en el tren o el autobús”