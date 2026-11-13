Fiscalía de Madrid pide 23 años de cárcel por asesinar en plena calle a una mujer tras una discusión

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La Fiscalía de Madrid solicita 23 años de prisión para S. A. G. E., un hombre que asesinó en la vía pública a una mujer de "al menos" siete puñaladas por todo el cuerpo con la que había discutido previamente.

El representante del Ministerio Público le imputa un delito de asesinato con la circunstancia agravante de disfraz. El juicio se celebrará a partir del próximo lunes en la Audiencia Provincial de Madrid.

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El escrito de la Fiscalía sostiene que, sobre las 10:00 horas del 11 de mayo de 2025, el acusado se dirigió a la confluencia de las calles Castillo de Uclés con Castillo de Simancas, en Madrid, donde se encontraba A. R. G., con quien había tenido una discusión previa.

Según afirma la Fiscalía, "actuando con ánimo de causarle la muerte y con su rostro oculto por un gorro y una braga que portaba en el cuello", S. A. G. E. abordó por la espalda a la mujer y la atacó por sorpresa, "sin que ésta tuviera ocasión de defenderse".

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Al mismo tiempo, sacó un cuchillo que llevaba en el bolsillo y le apuñaló "al menos en siete ocasiones" por todo el cuerpo, causándole la muerte por parada cardiorrespiratoria con shock hipovolémico.