Feijóo dice que prefiere su foto con Marcial Dorado que "la colección" que tiene Sánchez

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Madrid, 13 nov (EFE).- El candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho este viernes que prefiere tener una foto con el narcotraficante Marcial Dorado que toda la colección de fotos que tiene el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Cada uno es responsable de sus fotos. Yo prefiero tener esta foto a toda la colección que tiene Sánchez", ha apuntado en una entrevista con el 'youtuber' Jordi Wild, quien ha resucitado la fotografía de Feijóo con Dorado, el contrabandista gallego de tabaco que posteriormente fue condenado por narcotráfico.

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"Yo lo que no tengo fotos es con prostitutas financiadas con fondos públicos", ha añadido.

Feijóo ha afirmado que no se le puede comparar con Sánchez "en relación con las fotos" y que hay "una pregunta que todavía no ha contestado", si es verdad "que las primarias de Sánchez se financiaron con el dinero de la prostitución".

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El líder del PP ha insistido en que ha dado "suficientes explicaciones" sobre la foto con Dorado tomada en 1995 desde que se publicó en 2013, incluso en el Parlamento gallego.

Según Feijóo, conoció a Dorado cuando no tenía nada que ver con el narcotráfico y lo único que sabía de él es que en su momento se había dedicado al contrabando de tabaco.

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"Yo soy responsable de mi biografía, respondo por ella", ha añadido el líder del PP, quien ha detallado que a Dorado se lo presentó un compañero de la Xunta de Galicia con el que iba de vez en cuando a comer y que, cuando comprobó que tenía todavía un juicio pendiente por contrabando, automáticamente rompió relaciones con él. EFE