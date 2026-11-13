Expulsan de Ceuta a ocho migrantes en dos días por cometer delitos

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Ceuta, 13 nov (EFE).- Ocho migrantes marroquíes, de los que permanecen en la ciudad desde finales de julio, han sido expulsados en dos días por sentencias judiciales al haber cometido diferentes actos delictivos, dos de los cuales permanecían ingresados en prisión preventiva.

Según han informado a EFE fuentes judiciales, todas las sentencias han sido emitidas por el magistrado titular de la Sección Penal del Tribunal de Instancia número 2 como consecuencia de detenciones practicadas en Ceuta durante los últimos meses.

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Dos marroquíes han sido expulsados por dar una paliza a un ciudadano para robarle 60 euros y una cajetilla de tabaco el 18 de agosto a las 03:20 horas de la madrugada en la calle Capitán Claudio Vázquez, por lo que han sido condenados a dos años de prisión por un delito de robo con violencia y a un año adicional por un delito de lesiones.

Otros tres migrantes han sido condenados por un delito de resistencia a ocho meses de prisión al ser arrestados el 14 de octubre por oponer resistencia a ser detenidos por la Guardia Civil cuando habían ocupado ilegalmente un solar de la antigua Fábrica de Harina.

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Otro migrante, detenido a las 10,40 horas del 18 de agosto, ha sido condenado a dos años y siete meses de prisión por delitos de atentado y lesiones graves al arrojar al mar de un empujón a un agente de la Guardia Civil que lo iba a identificar en las escolleras del muelle de la Puntilla.

Asimismo, otro migrante ha sido condenado a dos años de cárcel por un delito de atentado contra la autoridad y a un mes por delitos leves de lesiones tras agredir a tres agentes de la Policía Nacional, a los que dio patadas, puñetazos y arañazos, a las 17,30 horas del 20 de agosto en la barriada de Loma Colmenar.

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Finalmente, otro marroquí ha recibido una condena de un año y dos meses de prisión por un delito de atentado contra agente de la autoridad tras su arresto a las 17,00 horas del 16 de octubre en la Avenida de España por parte de la Policía Nacional.

En todos los casos las penas de prisión han sido sustituidas por las de expulsión del territorio nacional, la practica totalidad de ellas por un periodo de cinco años, salvo en un caso que ha sido reemplazada por la expulsión de España durante siete años. EFE

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