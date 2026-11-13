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Enrique Cerezo, premiado en Almería: "Aquí aprendí, aquí rodé y aquí encontré inspiración"

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Almería, 13 nov (EFE).- El productor Enrique Cerezo ha recibido este viernes el Premio 'Almería, Tierra de Cine' durante la gala inaugural del XXV Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL), una ceremonia en la que ha recordado sus trabajos en la provincia y su vinculación con unos paisajes que marcaron su trayectoria profesional: "Aquí aprendí, aquí rodé y aquí encontré la inspiración en muchas películas".

El Auditorio Maestro Padilla de la capital almeriense ha acogido la inauguración del certamen, conducida por Elena Sánchez, en una noche de homenajes y música en directo con Ruth Lorenzo, en la que también han sido distinguidos Santiago Segura y María Luisa Gutiérrez con el Premio Especial a la Producción y la película 'Carta blanca', de Gerardo Herrero, con el Premio Filming Almería.

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Cerezo, que ya había recibido el reconocimiento 'Almería, Tierra de Cine' en 2011 y que esta misma mañana ha descubierto su estrella en el Paseo de la Fama de la capital, ha protagonizado uno de los momentos centrales de la ceremonia, en la que ha recibido el galardón de manos del vicepresidente primero de la Diputación, Ángel Escobar.

Antes de repasar su trayectoria, el productor ha querido detener su discurso para rendir homenaje a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo). Después ha regresado a sus recuerdos cinematográficos de Almería, una provincia a la que ha definido como "la sonrisa del sol", en referencia al documental que realizó en 1974 aprovechando los descansos de los rodajes en los que trabajaba.

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"Los sábados y los domingos que no trabajábamos, cogíamos la cámara, que no pagábamos porque estaba en la productora, y el material que tampoco pagábamos porque también estaba en la productora", ha relatado con humor sobre el origen de aquella producción.

Cerezo ha recordado que, durante sus primeros años como ayudante de cámara, participó en numerosos rodajes desarrollados en la provincia, entre ellos 'El viento y el león' y 'Los viajes con mi tía'. "Veníamos aquí en el mes de enero y no salíamos hasta octubre", ha explicado para ilustrar la intensa actividad cinematográfica que entonces acogía Almería.

Ha asegurado que aquellas experiencias le permitieron asistir a la transformación de la provincia en uno de los grandes escenarios del cine y establecer una relación que ha mantenido durante décadas, luego como responsable de producciones rodadas en territorio almeriense. "Almería, además de un plató importante para la industria audiovisual, es uno de los escenarios fundamentales de mi propia historia", ha manifestado.

El homenaje ha contado también con la intervención de la directora Mabel Lozano, quien ha destacado el trabajo de Cerezo en la recuperación, digitalización y conservación de películas españolas, así como su contribución a la difusión del cine a través de FlixOlé y al acercamiento entre las industrias española y latinoamericana mediante los Premios Platino.

Lozano ha combinado estos elogios profesionales con recuerdos personales y referencias al Atlético de Madrid, club que preside Cerezo, al que ha definido como un gran amigo.

En su despedida, el productor ha agradecido el reconocimiento de las instituciones y del festival, convencido de que Almería seguirá siendo un escenario cinematográfico de referencia. "Porque no hay mejor guion que la vida misma, y mientras haya metraje, seguiremos apostando por llevar al cine las mejores historias", ha concluido. EFE

mma/av

(foto) (vídeo)

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