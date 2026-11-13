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En la previa de la final de la Libertadores, Estudiantes conquistó la Supercopa Argentina

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Buenos Aires, 12 nov (EFE).- Estudiantes de La Plata conquistó este jueves la Supercopa Argentina tras vencer por 3-2 a Independiente Rivadavia, de Mendoza, en un encuentro que se disputó en el Estadio Julio César Villagra de Córdoba.

Estudiantes, campeón del Trofeo de Campeones 2025, se impuso en tiempo suplementario ante Independiente Rivadavia, que llegó a este trofeo tras haber conquistado la Copa Argentina del año pasado.

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Guido Carrillo, el paraguayo Iván Villalba -en propia meta- y Lucas Alario convirtieron para el ganador, mientras que el paraguayo José Florentín y el propio Iván Villalba anotaron para el conjunto mendocino.

Esta fue la última presentación de Estudiantes antes de disputar el próximo 28 de noviembre la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras en el Estadio Centenario de Montevideo.

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Sin haber clasificado a los 'playoffs' del Torneo Clausura, el equipo platense conquistó su decimocuarto título nacional en su segunda final de Supercopa Argentina, con una derrota en la anterior ante River Plate en 2023.

En Montevideo ante Palmeiras, en tanto, Estudiantes de La Plata buscará su quinto trofeo continental y el séptimo internacional para sumar a sus vitrinas.

Esta fue la duodécima edición de la Supercopa Argentina que tiene a River Plate como máximo ganador con tres, Boca Juniors y Vélez Sarsfield suman dos, mientras que con uno quedaron Arsenal, Huracán, San Lorenzo, Lanús y Estudiantes de La Plata. EFE

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