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El Gobierno anunciará el lunes la creación de un comité de expertos ferroviarios

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Madrid, 13 nov (EFE).- El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía y Transportes, Carlos Cuerpo, ha dicho este viernes que el Ejecutivo anunciará el lunes la creación de un comité de expertos ferroviarios, que pueda ser "el germen de un pacto de Estado en infraestructuras".

Cuerpo ha abierto el debate electoral centrado en economía, junto a Juan Bravo (PP), José María Figaredo (Vox) y Pablo Bustinduy (Frente Amplio), con "un mensaje de recuerdo" para las victimas de los accidentes ferroviarios ocurridos este año en Urda (Toledo), así como los ocurridos en enero en Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona), que ocasionaron 116 víctimas.

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"El Gobierno anunciará el lunes que se va a crear una comisión técnica", que sirva "para crear un Libro Blanco con recomendaciones que puedan ser el germen de un pacto de estado en infraestructuras", ha indicado Cuerpo, que tras la dimisión del anterior titular de Transportes Óscar Puente el pasado 3 de noviembre se ocupa de esa cartera.

También se ha referido a que mandaba un mensaje de "acompañamiento a las víctimas" de esos accidentes, y se ha referido a la "asunción de responsabilidades políticas", que a su juicio se hizo con la dimisión de Puente.

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Cuerpo se ha referido igualmente a la necesidad de avanzar en la investigación de las causas de los accidentes.

Al referirse a las inversiones que necesita el sistema ferroviario español, Cuerpo ha indicado que hay un acuerdo para el conjunto del sistema ferroviario que tiene en cuenta el grado de utilización o la edad de estas vías.

"Bebiendo de ese análisis técnico se ha calculado la inversión", ha señalado, al tiempo que ha reiterado que durante "los últimos 40 años se ha hecho una inversión continuada!

Asimismo se ha referido a la necesidad de recobrar la confianza en el sistema ferroviario, a la vez que ha destacado que es "un elemento importantísimo avanzar en la investigación (del accidente de Urda), y también en el de Adamuz, no solo para dar confort a las victimas", sino también por la "necesidad de saber lo que ha pasado", además de adoptar las actuaciones necesarias para que no vuelvan a pasar". EFE

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