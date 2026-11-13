El Festival de Cine de Gijón se inaugura con un homenaje a José Luis Cienfuegos

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Gijón, 13 nov (EFE).- El 64º Festival Internacional de Cine de Gijón ha dado este viernes el pistoletazo de salida a una maratón de 224 películas en nueve días con una gala de inauguración en la que se ha homenajedo a José Luis Cienfuegos, quien fuera director del certamen entre 1995 y 2011, fallecido en diciembre pasado.

En la gala inaugural se han entregado los premios Isaac del Rivero y Especial Retueyos a los cineastas Javier Macqua y Caroline Deruas, respectivamente, ante un millar de personas que han llenado la sala del Teatro Jovellanos.

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El acto de inauguración ha comenzado con un minuto de silencio en señal de duelo por el crimen machista registrado ayer en Gijón.

La actriz Patricia Conde ha oficiado de maestra de ceremonias en una gala de corte humorístico caracterizada por referencias a la influencia de la Inteligencia Artificial (IA)en el arte.

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El director español Javier Macqua ha criticado el uso de la IA en las manifestaciones artísticas, al agradecer el premio Isaac Del Rivero en reconocimiento a su trayectoria profesional.

La directora y guionista francesa Caroline Deruas ha recogido el Premio Especial Retueyos 2026, que le otorgó el Festival de Gijón al valorar su obra como una muestra "novedosa" de cinematografía que configura un nuevo lenguaje visual cargado de poesía.

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El director del festival, Alejandro Díaz Castaño, y el programador de cine Tito Rodríguez han recordado las figuras de José Luis Cienfuegos, que dirigió el certamen de Gijón, y los festivales de cine de Valladolid y de Sevilla, y de Fran Gayo, que estuvo al frente de la programación de Gijón durante varios años y falleció el pasado año.

Tras la gala inaugural, se ha proyectado el primer largometraje de la 64ª edición, 'Paper Tiger', del director estadounidense James Gray, conocido por películas como 'We Own the Night', 'Two Lovers', o 'Armageddon Time'.

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En 'Paper Tiger', Gray retomó el universo criminal de sus primeras películas con una historia sobre dos hermanos que creen haber encontrado el negocio de su vida y caen atrapados en una red mafiosa rusa. EFE

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