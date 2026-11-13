El escolta estadounidense Matt Thomas deja el Unicaja tras un acuerdo con el club

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Málaga, 13 nov (EFE).- El Unicaja y el escolta estadounidense Matt Thomas han alcanzado un acuerdo para la extinción anticipada del contrato que vinculaba a ambas partes y que expiraba a finales de noviembre, informó este viernes el club malagueño.

Thomas llegó al conjunto andaluz a finales de septiembre desde el Besiktas turco para reforzar la línea exterior, aunque la recuperación de su compatriota Tyler Kalinoski, también escolta, limitó sus minutos de juego en el equipo entrenado por Txus Vidorreta.

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El escolta de Wisconsin, de 32 años, ha disputado con el Unicaja cinco partidos entre la Liga Endesa y la Liga de Campeones de Baloncesto (BCL), y su mejor actuación la firmó frente al Pallacanestro Reggiana italiano en el torneo europeo.

En ese encuentro, Thomas anotó 20 puntos con seis triples e igualó el récord de un jugador del equipo andaluz en este apartado en dicha competición.

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El Unicaja le ha deseado "toda la suerte en su nueva andadura" y le ha agradecido "su profesionalidad el tiempo que ha formado parte" de la plantilla del club malagueño. EFE

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