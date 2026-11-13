Detenido un fugitivo belga que atropelló e hirió de gravedad a un policía de su país

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Almería, 13 nov (EFE).- La Guardia Civil ha detenido en San Juan de los Terreros, en Pulpí (Almería), a un hombre de origen belga que se encontraba en búsqueda y captura tras atropellar y causar lesiones graves a un policía de su país.

Según ha informado este viernes la Guardia Civil, sobre el sospechoso pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE), ya que las autoridades de Bélgica atribuyen a este fugitivo un delito de homicidio en grado de tentativa.

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Los agentes, a través de los mecanismos de cooperación policial internacional, tuvieron conocimiento de que el presunto autor de los hechos podría haber huido a Almería, permaneciendo oculto en la localidad de SanJuan de los Terrenos, en el municipio de Pulpí.

Una vez obtenido el mandamiento judicial correspondiente, la Guardia Civil procedió a la detención de la persona, evitando así el riesgo de fuga. EFE

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(Vídeo)