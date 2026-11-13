David Gordo: “Tenemos que mejorar y ser más agresivos”

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Almendralejo (Badajoz), 13 nov (EFE).- El seleccionador español sub-21, David Gordo, reconoció que el equipo tiene que “mejorar todavía y ser más agresivos” tras la sufrida victoria contra Japón (2-0) que el técnico aprovechó para testear a los jugadores de cara al Europeo del próximo año.

Hubo ocho cambios en la segunda parte, dando la oportunidad de debutar a varios futbolistas con la sub-21 como Thiago Pitarch o Alarcón, que metió el primer gol del encuentro.

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“Queríamos ver al mayor número de jugadores en un contexto muy exigente, en un partido en el que teníamos que dar nuestra mejor versión y hacer las cosas muy bien para ganar”, explicó Gordo.

El técnico valoró positivamente la exigencia del partido y un rival que juega “muy bien” para poner a prueba a los internacionales españoles.

“Juegan a un ritmo vertiginoso, a una velocidad tremenda que no es sencilla. Nos han puesto las cosas muy difíciles, como tiene que ser”, señaló.

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Un partido internacional que Gordo valoró como especialmente útil para el equipo que repartió minutos entre los convocados.

El seleccionador tuvo también palabras de reconocimiento para el guardameta Bruno Iribarne, que hizo “nada más y nada menos que su trabajo”, especialmente durante la segunda mitad, cuando Japón apretó en busca del empate.

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“Ha estado muy resolutivo y efectivo en sus acciones”, declaró Gordo, que destacó el nivel de los porteros que habitualmente acuden a las convocatorias y expresó su deseo de que puedan disfrutar de más minutos en sus respectivos clubes.

Ángel Ortiz, feliz en casa preguntado por Ángel Ortiz, natural de Almendralejo donde se ha disputado el encuentro, el seleccionador aseguró que lo había visto “feliz” durante toda la semana y especialmente durante los días de estancia en su pueblo.

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“Se ha sentido valorado y querido, exactamente igual que toda la expedición”, afirmó Gordo, que destacó también la progresión del futbolista: “Está dando pasitos para crecer, para mejorar y cada día ser mejor futbolista”.

Por último, el técnico agradeció el recibimiento y el apoyo de los aficionados de Almendralejo, así como el trato dispensado a la expedición española y a la selección japonesa.“Hemos disfrutado de una noche preciosa de fútbol”, concluyó. EFE

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Apg/jl