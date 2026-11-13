Espana agencias

Dakar 2026 baja el telón tras hacer historia como el primer evento olímpico en África

Guardar

Nairobi, 13 nov (EFE).- Los IV Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026, el primer evento olímpico celebrado en África, bajaron el telón este viernes en la Villa Olímpica de la Juventud de Diamniadio, a las afueras de la capital senegalesa, con una ceremonia de clausura austera, a puertas cerradas y centrada en los deportistas, tras dos semanas de competición.

El acto, de unos 40 minutos de duración y con vistas al Estadio Olímpico de Senegal en el fondo, arrancó con el izado de la bandera del país anfitrión y la interpretación del himno nacional, dando paso a la presentación musical de los atletas participantes y al desfile de los medallistas con las enseñas de sus respectivos países.

PUBLICIDAD

Como marca la tradición, la bandera de Senegal cerró el desfile tras una actuación histórica en casa: el país anfitrión nunca había ganado una medalla en una cita olímpica juvenil hasta esta edición, en la que conquistó doce metales, cinco de oro y siete de bronce.

La ceremonia incluyó un vídeo tributo y la subida al escenario de los voluntarios en agradecimiento por su labor durante los catorce días del evento, además de un espectáculo coreográfico de quince bailarines divididos en tres grupos de cinco bajo el lema "Somos campeones".

PUBLICIDAD

"Gracias a todos por estar aquí. No vamos a dar grandes discursos; esto es música y es una fiesta. Cada uno de ustedes se llevará a casa un trozo de llama, un pedazo de Senegal, un número de teléfono, una amistad", expresó el presidente del Comité Organizador de Dakar 2026 (COJOJ), Mamadou Diagna Ndiaye.

Por su parte, la presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), la exnadadora zimbabuense Kirsty Coventry —primera mujer y primera persona africana en liderar el organismo tras asumir el cargo en junio de 2025—, agradeció los ocho años de trabajo del comité organizador, los voluntarios y los equipos.

"Todos ustedes han hecho historia olímpica al ser el primer evento celebrado en el continente africano. Espero que se sientan inspirados para salir a cambiar el mundo y hacerlo un lugar mejor. Son una inspiración para todos en sus hogares y en sus comunidades", señaló Coventry.

La clausura culminó con la extinción de la llama olímpica en la Plaza del Recuerdo Africano de Dakar, el mismo enclave al que el fuego había llegado semanas atrás procedente de Atenas.

Durante dos semanas, 2.700 deportistas de entre 14 y 17 años participaron en 73 pruebas masculinas, otras tantas femeninas y siete mixtas en 25 deportes con medalla, con el estreno de disciplinas como la lucha de playa, el remo costero o el wushu, y diez de exhibición.

Una de las novedades del evento celebrado en la capital senegalesa y su área metropolitana fue la participación con su uniforme y bandera de los deportistas rusos, terceros en el medallero, de acuerdo con la nueva doctrina del COI de levantar las restricciones tras la guerra de Ucrania de 2022.

La más laureada en Dakar 2026 fue la nadadora japonesa Mana Ishikawa, con cuatro oros individuales, la primera en conseguir esta cifra en una sola edición de los Juegos.

También cosechó en natación cuatro metales la china Chang Mohan, aunque en su caso fueron dos oros y dos platas.

Los deportistas africanos sumaron 74 medallas, 27 de ellas de oro, y superaron con creces las 56 de Buenos Aires en 2018. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Audiencia Provincial de Cantabria niega la adopción de dos menores a un matrimonio español residente en Dubái

Los magistrados concluyen que la pareja desarrolla su vida familiar, laboral y social fuera de España y no prevé trasladarse

La Audiencia Provincial de Cantabria niega la adopción de dos menores a un matrimonio español residente en Dubái

El expresidente de Renfe se despide por carta tras su cese y asume “en primera persona la responsabilidad” de la situación actual

Álvaro Fernández Heredia ha descrito los últimos meses como “difíciles” y ha señalado que la sucesión de acontecimientos no siempre permitió avanzar con el impulso necesario en las mejoras previstas

El expresidente de Renfe se despide por carta tras su cese y asume “en primera persona la responsabilidad” de la situación actual

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo organizado por la Academia de la Televisión será el 19 de noviembre

La campaña arranca oficialmente hoy, con actos de los partidos, las entrevistas a Feijóo, Sánchez y Colau, y el primer debate electoral. El CIS da al PSOE ventaja sobre el PP y descarta una mayoría absoluta con Vox, en contradicción con el resto de los sondeos electorales

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo organizado por la Academia de la Televisión será el 19 de noviembre

Pedro Sánchez vuelve a señalar a Javier Milei: lo pone como ejemplo de "involución"

En la entrevista con el youtuber Jordi Wild, el presidente del Gobierno español y candidato del PSOE cargó contra el mandatario argentino, con quien ya acumula varios enfrentamientos públicos

Pedro Sánchez vuelve a señalar a Javier Milei: lo pone como ejemplo de "involución"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo organizado por la Academia de la Televisión será el 19 de noviembre

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo organizado por la Academia de la Televisión será el 19 de noviembre

Pedro Sánchez vuelve a señalar a Javier Milei: lo pone como ejemplo de "involución"

Marruecos abre una investigación contra España por posible competencia desleal en las salsas de tomate

Esta es la diferencia de ahorro entre un coche eléctrico y uno diésel si recorres 1.000 kilómetros al mes

El mecánico Ángel Gaitán entrevista a Santiago Abascal tras su plantón a Jordi Wild: “Se va a publicar entera. Esto no es Televisión Española”

ECONOMÍA

El expresidente de Renfe se despide por carta tras su cese y asume “en primera persona la responsabilidad” de la situación actual

El expresidente de Renfe se despide por carta tras su cese y asume “en primera persona la responsabilidad” de la situación actual

Las empresas no pueden descontar sueldo ni exigir recuperar horas a quienes no puedan teletrabajar por la caída de Microsoft

El Gobierno tramitará por urgencia un alza de entre el 3% y el 4% en las pensiones para 2027

Renfe cambia los colores de sus trenes en plena crisis de reputación por los accidentes: los AVE serán azules

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Si tienes una incapacidad permanente, tu empresa tiene la obligación de buscarte otro puesto de trabajo”

DEPORTES

Martín Casillas, hijo de Iker y Sara Carbonero, quiere hacer su propia carrera después de irse del Real Madrid: “No quiero que me comparen”

Martín Casillas, hijo de Iker y Sara Carbonero, quiere hacer su propia carrera después de irse del Real Madrid: “No quiero que me comparen”

Rossi reabre la herida de Sepang y se confiesa como nunca: “Juro por la cabeza de mis hijas que nunca hubo patada a Márquez”

La reflexión de Ilia Topuria sobre el dinero: “Cuanto más ganas, más gastos incrementas y eso es un error”

Giro en el ‘caso Negreira’: un exentrenador del filial del FC Barcelona sí usó los informes que Luis Enrique y Valverde ni vieron

Carlos Moyà, exentrenador de Nadal: “Alcaraz puede ganar a Rafa en un momento dado en Roland Garros. Y Sinner también”