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Cunningham hace historia, los 76ers vencen sin LeBron y los Timberwolves arrasan

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Miami (EE.UU.), 12 nov (EFE).- Cade Cunningham anotó 52 puntos, repartió 11 asistencias y no perdió ningún balón en la victoria tras dos prórrogas de los Detroit Pistons ante los Washinton Wizards por 140-144, mientras que los Philadelphia 76ers vencieron con apuros a los Toronto Raptors por 123-112, en un encuentro en el que LeBron James descansó.

Además, los Minnesota Timberwolves sumaron su quinta victoria consecutiva de la temporada al arrasar a los Dallas Mavericks por 133-94, y los Phoenix Suns cerraron la jornada del jueves con un triunfo por 101-96 ante los Charlotte Hornets.

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El base de los Pistons escribió su nombre en los libros de récords al convertirse en el primer jugador de la NBA con 50 puntos, 10 asistencias y ninguna pérdida de balón en un partido desde que la liga comenzó a registrar las pérdidas en 1977.

Esa eficacia fue fundamental para que los de Detroit se llevaran la victoria de la capital estadounidense en un partido muy disputado.

Trae Young forzó la primera prórroga con un tiro sobre la bocina defendido por dos jugadores de los Pistons, y el novato AJ Dybantsa hizo lo propio cinco minutos de juego después, cuando anotó una suspensión desde el tiro libre para forzar un nuevo tiempo extra.

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Cunningham sentenció el partido en la segunda prórroga con un tiro desde el borde de la pintura que puso el 138-142 en el marcador a falta de 25 segundos.

Young acabó con 37 puntos y 14 asistencias, Anthony Davis firmó un doble-doble con 30 puntos y 15 rebotes y Alex Sarr anotó 30 puntos y capturó 9 rebotes.

LeBron James descansó ante los Raptors y los Sixers remontaron una desventaja de 17 puntos para sumar el triunfo ante su público.

Tyrese Maxey anotó 27 puntos, Joel Embiid 20 y Jaylen Brown 18 para que el equipo de Filadelfia se acerque a los Boston Celtics en la Conferencia Este, con un balance de 10 triunfos y 3 derrotas.

Los locales se repusieron de un mal inicio -en el que encajaron la desventaja de 17 puntos en el primer cuarto-, pero igualaron el duelo al descanso y terminaron el tercer cuarto con una cómoda renta de 9 puntos.

RJ Barrett fue la figura de los Raptors con 31 puntos y 14 rebotes, mientras que Immanuel Quickley aportó 26 puntos.

Los Minnesota Timberwolves alcanzaron su quinta victoria seguida tras derrotar a los Dallas Mavericks por 133 a 94, liderados por 22 puntos de LaMelo Ball y gracias a un acierto de casi el 50 % desde el perímetro.

El español Santi Aldama, jugador de los Mavericks, no fue la excepción en un partido gris detodo el conjunto texano y acabó con 3 puntos -1 de 6 en el tiro- en casi diez minutos en pista. Sergio de Larrea, aún lesionado, no disputó minutos.

Las estrellas habituales de los Mavericks, Cooper Flagg y Kyrie Irving, acabaron con 12 y 10 puntos cada uno, con muy bajos porcentajes de acierto.

Mientras que en Minnesota, Bones Hyland (24 puntos desde el banquillo) y Ayo Dosunmu (18) secundaron a Ball en la anotación.

Los Phoenix Suns se llevaron un apretado encuentro ante los Charlotte Hornets y se mantienen a un partido y medio de distancia del 'play-in', con 5 victorias y 6 derrotas en lo que va de temporada.

Devin Booker, con 30 puntos, volvió a liderar a los de Arizona, que una noche más estuvieron cortos de ideas en ataque cuando no era su estrella la que finalizaba la jugada.

Dillon Brooks contribuyó con 15 puntos y Miles Bridges sumó 11, incluidos los dos tiros libres que sentenciaron la victoria con 18 segundos por jugar.

Coby White fue el mejor de los Hornets con 21 puntos, pero no fue suficiente para firmar su quinto triunfo de la temporada. El equipo de Charlotte suma 4 victorias y 8 partidos perdidos, y cierra los puestos de 'play-in' en el Este. EFE

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