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Córdova sostiene que enfrentar a Colombia es la prueba más cercana a unas clasificatorias

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Cali (Colombia), 12 nov (EFE).- El seleccionador de fútbol de Chile, Nicolás Córdova, calificó este jueves el partido amistoso con Colombia como una de las pruebas más exigentes para evaluar el proceso de renovación de su equipo.

Medirse con el combinado cafetero representa lo más parecido a disputar un partido de eliminatorias, añadió.

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“Estos partidos son tremendamente necesarios para ir viendo en qué nivel estamos. Colombia también es una selección mundialista, que se ha renovado, será una buena prueba”, afirmó Córdova en la rueda de prensa previa al encuentro amistoso que disputarán ambas selecciones este viernes en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali.

El entrenador destacó el potencial del conjunto dirigido por Néstor Lorenzo, al que describió como un equipo con futbolistas de gran nivel internacional, experiencia en las mejores ligas y una importante capacidad física.

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También explicó que su cuerpo técnico ha estudiado los últimos compromisos de Colombia, incluidos los disputados durante su gira por Estados Unidos, para anticipar sus variantes tácticas.

“Sabemos que es una selección sumamente fuerte, que tiene jugadores que actúan en las mejores ligas del mundo. El futbolista colombiano hoy está muy bien posicionado a nivel mundial”, señaló.

Córdova anticipó que Chile necesitará mantener la intensidad y la concentración colectiva que mostró en su reciente victoria por 2-0 ante México, especialmente en el trabajo defensivo y la presión sobre el rival.

“Para sostener este tipo de partidos, con un rival de ese nivel técnico, tienes que estar defendiendo todos juntos. El partido de mañana seguramente nos va a demandar un nivel físico muy alto”, explicó.

El técnico también resaltó la importancia de estos encuentros para consolidar el grupo que viene construyendo, dar continuidad a los futbolistas que han recibido oportunidades y observar nuevas alternativas de cara a los próximos desafíos del fútbol chileno.

En ese sentido, consideró que el plantel comienza a tomar una estructura más definida después de las convocatorias y los cambios hechos durante el último año, aunque dejó abierta la posibilidad de incorporar nuevos jugadores en el futuro.

Por su parte, el defensor Felipe Faúndez, jugador del O'Higgins y convocado para esta doble jornada internacional, expresó su satisfacción por integrar el combinado absoluto y aseguró que el grupo está preparado para afrontar el desafío.

“La selección colombiana es destacada mundialmente, tiene mucha potencia física, pero creo que nosotros estamos preparados para competir con quien sea. Lo hemos demostrado y vamos a demostrarlo nuevamente”, afirmó.

Faúndez también resaltó el ambiente de unión que ha encontrado en el equipo y reconoció que vestir la camiseta de Chile representa un motivo de orgullo para él y su familia.

El encuentro tendrá además un componente solidario. Córdova recordó que Chile es un país acostumbrado a afrontar fenómenos sísmicos y expresó su empatía con Cali tras el terremoto del pasado 10 de agosto, que dejó importantes afectaciones en la ciudad.

El partido comenzará a las 19.00 horas (00.00 GMT) y marcará el regreso de la selección colombiana masculina de mayores al Pascual Guerrero después de casi 28 años. Su última presentación en este escenario fue el 24 de enero de 1999, cuando empató 1-1 con Dinamarca.

La recaudación del encuentro será destinada a apoyar las labores de reconstrucción y asistencia a los damnificados por el terremoto. Ambos seleccionados volverán a enfrentarse el próximo martes 17 de noviembre en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. EFE

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