Continúa la llegada de cayucos a El Hierro: otras 433 personas en cinco embarcaciones

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(Actualiza la NA5396 con un quinto cayuco)

La Restinga (El Hierro), 13 nov (EFE).- Las tres embarcaciones de Salvamento Marítimo que desde hace días trabajan casi sin pausa en El Hierro han rescatado este viernes 5 cayucos con 433 personas a bordo, entre ellas al menos 51 mujeres y 26 menores, según datos recabados por EFE de los servicios emergencia en la isla.

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La primera barcaza del día fue localizada de madrugada y transportaba a 117 inmigrantes senegaleses, gambianos y guineanos que habían partido hacia Canarias desde Gambia hace ocho días.

Entre sus ocupantes, había 24 mujeres y al menos 17 menores. Siete de los rescatados necesitaron atención médica.

El segundo cayuco, socorrido por la Salvamar Ácrux, llevaba a bordo 82 varones senegaleses.

El tercero llegó a La Restinga con la Salvamar Diphda sobre las 16.30 horas con 107 personas a bordo, entre ellas 13 mujeres y 5 menores.

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Sus ocupantes son de Senegal, Gambia, Guinea Conakry, Guinea Bisssu y Mali y habían zarpado hace 6 días desde Tánjer (Gambia).

El cuarto y quinto grupo de rescatados ha arribado al muelle pasadas las 18.30 horas con la Salvamar Navia.

Uno de esos cayucos transportaba a 68 personas, entre ellas 8 mujeres y 3 menores.

Son ciudadanos senegaleses, gambianos y malienses que salieron hacia Canarias desde Brufrut (Gambia) hace 7 días.

El otro llevaba a bordo 59 ciudadanos de Senegal, entre ellos 6 mujeres y un menor. Habían salido de Saint-Louis, en el norte de su país, hace 4 días.

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A las 19.30 horas de Canarias, la Salvamar Diphda estaba regresando a La Restinga tras prestar ayuda a 53 kilómetros de la costa a una sexta embarcación sobre la que aún no hay datos. EFE

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(foto) (vídeo)