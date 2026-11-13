Comienza el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva que ofrece cien títulos en cartelera

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Huelva, 13 nov (EFE).- La 52 edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano ha arrancado esta noche con una gala en la Casa Colón de la capital onubense, con cien títulos en cartelera para ver durante más de una semana intensa de cine.

La gala de apertura ha servido para entre los Premios Luz de este año, con el que la muestra les reconoce la trayectoria de los actores españoles Amaia Salamanca y Patrick Criado, que han recibido el galardón honorífico del festival.

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Con la actuación musical de Pastora Soler, la Casa Colón ha contado con rostros conocidos del cine y la televisión, entre ellos Belén López, Adrián Lastra, Diego Martín, Carla Díaz, Eduardo Rosa, Antonio Velázquez y Beatriz Arjona, para dar comienzo a nueve días de programación cinematográfica, homenajes, encuentros profesionales y actividades para todos los públicos.

Hasta el próximo 21 de noviembre el festival proyectará un total de cien títulos, con la mitad de producción de la programación dirigida por mujeres.

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Para optar al Colón de Oro, el máximo galardón del certamen, se han seleccionado doce títulos que podrán verse por primera vez en España, además de otros dos fuera de concurso.

Las películas de la sección oficial buscan el trofeo que en 2025 ganó la película brasileña ‘La mejor madre del mundo’, dirigida por Anna Muylaert, lo que hizo que el cine brasileño sumase su noveno gran premio en el certamen onubense, mirando ya de cerca a los once de la líder, Argentina y superando en dos a Chile.

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‘La mejor madre del mundo’ volvió a dar el triunfo a Brasil, que en 2024 se llevó también el Colón de Oro con ‘Retrato de um certo oriente’, de Marcelo Gomes, cuando hacía 13 años que el cine brasileño no ganaba en Huelva, lo que hizo Gomes después de hacerlo en 2011 con ‘Eu receberia as piores notícias dos seus lindos labios’, dirigida por Beto Brant y Renato Ciasca, que a su vez tomó el testigo de ‘Hermano’, la venezolana que ganó el festival en 2010.

A la Sección Oficial se suman las secciones Acento. Cine Español, la Sección Oficial de Cortometrajes, Talento Andaluz, Pantalla Huelva, Cine y Valores, Primera pantalla y Ventana Cinéfila, además de sesiones especiales o la sección benéfica Latidos.

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La música y otras disciplinas artísticas tendrán también su espacio con propuestas como el III Festival Iberoamericano de Jazz de Huelva, que este año se une a la muestra cinematográfica y se desarrollará del 12 al 20 de noviembre con figuras internacionales como Al Di Meola y Magos Herrera, junto a una destacada representación del talento onubenses, o la exposición ‘Cinco años de la Academia de Cine de Andalucía’. EFE

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(Foto)