Colau, con Jordi Wild: la derecha sintoniza con el "cabreo" de la gente mejor que Sánchez

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Barcelona, 13 nov (EFE).- La candidata de Frente Amplio a la presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha asegurado que la derecha está sintonizando con el "cabreo" de la ciudadanía mejor que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha calificado de "error político" negar este descontento.

Así lo ha explicado en una entrevista con el 'youtuber' Jordi Wild, una de las tres que publica este viernes junto con la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, después de que el candidato de Vox, Santiago Abascal, declinara participar finalmente en ella.

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Acompañado de dos 'verificadores', Wild ha interrogado a la exalcaldesa de Barcelona sobre temas como su gestión municipal, la inmigración o los casos de corrupción que salpican al PSOE.

Colau ha justificado su asistencia a la entrevista para acercarse a los jóvenes, a quienes considera un "tema pendiente" de la política porque la perciben como "un terreno hostil".

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"Ahora mismo, la derecha está identificando mejor que Pedro Sánchez que hay mucha gente cabreada por diferentes motivos. Está sintonizando con un cabreo que es real y negar ese cabreo es un error político", ha criticado la candidata.

Sobre esta cuestión, ha reprochado a Sánchez que en ocasiones diga que la economía "va perfectamente", lo que ve una equivocación porque algunas cosas "van bien, pero hay muchas otras que no".

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Tras un tiempo alejada de la primera línea política, en el que ha reconocido que se le propuso ser ministra del Gobierno de Sánchez y candidata a las elecciones europeas, Colau cree que su formación puede "dar una sorpresa" movilizadora, como ocurrió en Brasil, y ser un actor importante para "presionar" al PSOE en materia de vivienda.

Durante la entrevista, que ha durado dos horas, ha asegurado que si hubiese estado en el Gobierno habría exigido "más medidas anticorrupción" al PSOE.

Asimismo, ha criticado que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero posea joyas valoradas en más de un millón de euros.

Sobre los accidentes ferroviarios, la candidata ha considerado comprensible que el exministro de Transportes Óscar Puente no dimitiera en el de Adamuz por deberse a "desinversiones" previas, pero ha defendido que asumiera "responsabilidades políticas" tras Urda.

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En materia de vivienda, ha propuesto expropiar 100.000 pisos de 13 fondos internacionales para el parque público y gravar con un 10 % a los grandes tenedores (a partir de cinco inmuebles) que mantengan pisos vacíos o con precios abusivos.

Frente a las ocupaciones, ha distinguido entre familias vulnerables -para las que pide mediación y realojo rápido- y delincuenciales, exigiendo su desalojo "lo antes posible".

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También ha abogado por duplicar los impuestos a grandes fortunas para sostener los servicios públicos, mientras que, en inmigración, ha rechazado "comprar el marco de la derecha", asegurando que los migrantes sostienen las pensiones ante la baja natalidad y los problemas son "puntuales". EFE