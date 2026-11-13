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Centros de Emergencias de toda España plantean que haya dos niveles de aviso para Es-Alert

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Palma, 13 nov (EFE).- Los centros de Emergencias 112 de toda España han planteado que Es-Alert evolucione hacia un sistema de dos niveles de aviso (prealerta y alerta).

Es una de las conclusiones del XXXII Foro Técnico Nacional de Centros de Emergencias 112, que se ha celebrado en Palma (Mallorca) y que ha congregado a responsables de las 17 comunidades y las 2 ciudades autónomas, según ha detallado este viernes el Govern balear en una nota.

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En el Foro han participado presencialmente 42 técnicos y directores procedentes de todos los territorios de España, además de un representante de la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias.

Concretamente, los centros 112 de todo el país han acordado crear un grupo de trabajo para profundizar en los sistemas de comunicación de alertas, donde la utilización y las posibilidades del Es-Alert será parte de la materia abordada.

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Los representantes, conjuntamente con la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias, han planteado que Es-Alert evolucione hacia un sistema de dos niveles de aviso (prealerta y alerta).

El grupo también valorará y reconsiderará cómo comunicar la activación de las alertas, en todos sus niveles, tanto a los organismos afectados, por vías internas, como a la población.

Desde sus inicios hasta ahora, los Centros de Emergencias 112 no han dejado de evolucionar en lo que respecta a las formas de comunicación directa entre los ciudadanos y los centros.

Actualmente trabajan en nuevos sistemas que, además de permitir la localización geográfica inmediata, posibilitan conocer el nivel de batería del teléfono de la persona, acceder a datos médicos importantes y establecer comunicaciones a través de texto o vídeo.

Todo ello hará que el sistema sea accesible para todos y ofrecerá igualdad de oportunidades.

El Foro de Centros de Emergencias 112 se celebra desde el 2000 y es la tercera vez que tiene lugar en Baleares (2001, 2008 y 2026).

El testigo lo recogerá Castilla y León, que lo organizará el próximo año coincidiendo con el 25ª aniversario de su centro.

Como acto final de la cita, los participantes han sido recibidos en el la sede del Govern balear por la presidenta, Marga Prohens, que les ha trasladado su agradecimiento y admiración por el trabajo que desarrollan. EFE

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