Can Yaman estrena serie española: "He tomado decisiones difíciles para no ser encasillado"

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Esperanza Ronda Andrés

Madrid, 13 nov (EFE).- Tras conquistar al público con las telenovelas románticas y explorar después la ficción de época con 'El turco' y 'Sandokán', el actor Can Yaman defiende en una entrevista con EFE la necesidad de reinventarse para escapar de las etiquetas, un camino que le ha llevado a España para protagonizar la serie 'El laberinto de las mariposas'.

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"He tomado decisiones difíciles que nadie haría solo para no ser encasillado", revela Yaman, que se encuentra en Madrid con motivo del estreno de la ficción española este viernes 13 de noviembre en AMC+.

Junto al actor turco, María de Nati ('Nacho'), Andrea Duro ('La favorita 1922') y Félix Gómez ('La caza') forman parte del reparto de este 'thriller', que combina espionaje, intriga, venganza y mucha acción, con una historia de amor como telón de fondo.

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Yaman interpreta a un agente secreto que se convierte en el hombre más buscado de España tras ser traicionado y, mientras lucha por demostrar su inocencia en una carrera contra reloj, deberá desenmascarar a quienes pretenden perpetrar un robo millonario a las arcas del Estado.

"Lucho mucho por no ser encasillado en un género", afirma el actor, que revela que tomó la decisión "radical" de trasladarse de Turquía a Italia y explorar otros idiomas para ponerse "a prueba".

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Tras 'El turco' y 'Sandokán', optó por rechazar una tercera temporada de la serie italiana 'Viola come il mare', pese al "riesgo" que suponía, porque no quería quedarse ligado a un mismo personaje.

"Cuando rodaba 'Sandokán', tenía 12 millones de seguidores en Instagram; lo borré para concentrarme y empecé desde cero", desvela para admitir que prefiere "la credibilidad a la visibilidad", una apuesta por su evolución profesional frente a la popularidad.

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Después de un año aprendiendo español durante cuatro horas al día con una profesora, llegó el proyecto de 'El laberinto de las mariposas', que le ha llevado a estrenarse en un género nuevo para él y a enamorarse de Madrid, donde ha alquilado una casa.

"Me gusta adaptarme; una vez que me paro de adaptar a las cosas, ya me siento muerto, así que me hace bien", subraya.

El actor, que domina cinco idiomas (turco, italiano, inglés, alemán y español), se encuentra en estos momentos aprendiendo portugués para el rodaje de una película en Brasil, y revela que le han llegado también proyectos de Colombia y Alemania, en este último caso para un papel de vampiro.

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"Nunca habría imaginado que haría un vampiro, pero quieren uno bronceado como yo, aunque creo que sería más lobo", bromea Yaman, que se siente afortunado por las ofertas que le están llegando.

No se obsesiona con ningún objetivo en particular porque está convencido de que la vida le reservará mejores planes. "Es un juego de ajedrez: entre las cosas que llegan, hay que hacer el movimiento correcto", afirma.

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Por su parte, María de Nati, que comparte protagonismo con Yaman en la ficción, define la interpretación como "una carrera muy de fondo" en la que consolidarse "nunca está presente", aunque se siente afortunada por participar en proyectos internacionales y compartir rodaje con profesionales de otros países.

Esa incertidumbre acompaña también a Félix Gómez, que reconoce que ni una trayectoria consolidada ni una agenda llena de proyectos pueden disiparla por completo.

"A día de hoy hay días que digo: 'Cuando se acabe este proyecto, ¿tendré trabajo?'. Yo pensaba que algún día esa ansiedad se calmaría, como ya me dedico a esto y ya estoy aquí... Qué va, es para toda la vida", admite, pese a que revela que tiene proyectos hasta agosto de 2027.

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Aunque Andrea Duro reconoce que en España es difícil poder decidir como actor, asegura que atraviesa un momento "bastante dulce", en el que se siente "muy cómoda" con los proyectos que está escogiendo y "muy libre" a la hora de trabajar.

Producido en colaboración con Secuoya Studios, 'El laberinto de las mariposas' está dirigido por Alberto Ruiz Rojo ('Montecristo') e Iñaki Peñafiel ('Perdida'), cuenta con Eduardo Galdo y Lele Portas como productores ejecutivos, y Ángela Obón y Daniel Corpas firman el guión.

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La ficción estará disponible en España en la plataforma AMC+, a través de Vodafone TV, Prime Video y Apple TV. EFE

(Foto) (Vídeo)