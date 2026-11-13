Bulgaria, siguiente parada en el camino al Eurobasket

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Julia López

Redacción Deportes, 13 nov (EFE).- La selección española afronta este sábado ante Bulgaria en Samokov (18.00 horas en España) su segundo compromiso en la fase de clasificación para el Eurobasket 2027, después de estrenarse con una ajustada victoria ante la República Checa.

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El seleccionador, Miguel Méndez, aseguró que su equipo puede y debe “hacerlo mucho mejor” tras la sufrida victoria ante las checas en la primera jornada de la fase de clasificación y, para ello, apeló a todas sus jugadoras a dar un paso al frente.

“Necesitamos más responsabilidad de todas en la parte ofensiva también, que no se limite a que una jugadora asuma muchos tiros, porque no es lo que queremos, no es lo que quiero en mis equipos. Necesitamos más números no solamente en puntos, sino en rebotes, en asistencias”, afirmó el técnico.

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España se enfrentará en el Arena SamElyon de Samokov a Bulgaria que de momento lidera el grupo J tras su abultada victoria ante Croacia (91-74) y las principales amenazas serán la potente interior Khaalia Hillsman, autora de 24 puntos y 29 de eficiencia, y la amenaza de Borislava Hristova -28 puntos ante las croatas-; dos viejas conocidas de la Liga Femenina Endesa.

Contra las checas, la selección incidió en sacar ventajas de sus jugadoras interiores en la pintura, como Raquel Carrera, Paula Ginzo o María Araújo. Pero en el próximo duelo serán el juego en la zona y el dominio del rebote las claves del partido.

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“Metieron mucho, tenemos que bajarlas de esos números, no podemos dejarles que repitan el mismo partido porque sino sufriremos. El partido se tiene que acercar más a nuestro juego de equipo”, declaró Méndez antes de viajar a tierras búlgaras.

España llega a la cita con las 14 convocadas disponibles -Méndez tendrá que descartar a dos para el partido- después de imponerse el pasado martes a la República Checa por dos puntos en el Palacio de los Deportes de Oviedo. Un triunfo sufrido y trabajado, en el que volvió a destacar la joven base Iyana Martín, autora de 18 puntos (once de ellos en el último cuarto).

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Un partido en el que no se vio la mejor versión de la selección, muy lejos del juego vistoso y colectivo que brilló durante la Copa del Mundo de septiembre pasado, pero tras sólo un par de días de entrenamientos, Miguel Méndez confía en que el equipo ofrezca una mejor versión en los próximos encuentros.

‘La Familia’ viajará este viernes a su periplo primero por la ciudad de Samokov (Bulgaria) y después por Croacia, donde cerrará esta ventana el próximo martes. EFE

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