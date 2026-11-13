Brasil y Japón repiten su duelo mundialista con Ancelotti rodando a sus jóvenes

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Adrián Masa de Vega

São Paulo, 13 nov (EFE).- Brasil abrirá este sábado su ventana FIFA con un amistoso ante Japón, en Singapur, una revancha de la fase eliminatoria del Mundial 2026, en la que se impuso la Canarinha, y una nueva prueba para la renovación que Carlo Ancelotti pretende realizar en un equipo con 15 futbolistas menores de 23 años.

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El encuentro se produce cuatro meses después de que Brasil derrotara a Japón por 2-1 en el Mundial de Estados Unidos, antes de caer en octavos ante Noruega.

Las dos selecciones se enfrentaron siete veces en total, dejando un saldo de seis victorias para la Canarinha y una sola para el combinado nipón, que llega a la cita después de ganar a Nueva Zelanda y empatar ante Ecuador en la última ventana de amistosos.

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Por su parte, la pentacampeona del mundo pretende probar un plantel especialmente rejuvenecido tras vencer 4-0 a la India en Calcuta y de empatar 1-1 y ganar 4-2 a Australia en el mes de octubre.

Ancelotti dispone de 25 jugadores, pues Danilo fue baja por lesión y no tuvo sustituto, seis de ellos la "espina dorsal" de su proyecto después de un decepcionante desempeño en el Mundial: Vinícius Júnior, Raphinha, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos y Bruno Guimarães.

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"Se trata de una etapa de transición para la selección nacional, un momento para que surjan nuevos jugadores, y ese es el trabajo que tenemos que hacer", declaró este viernes el seleccionador en una rueda de prensa.

En ese sentido, el cuarteto ofensivo del 4-2-3-1 de Ancelotti estará formado probablemente por los indiscutibles Vinícius y Raphinha, acompañados por los jovencísimos Estêvão, del Chelsea, actuando como enganche y Rayan, del Bournemouth, dirigiendo las operaciones en banda derecha.

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Del otro lado, el seleccionador Hajime Moriyasu convocó a 28 jugadores, con el regreso de Takumi Minamino tras casi un año lesionado, el debut de Shio Fukuda y la vuelta de Tatsuhiro Sakamoto después de cinco años.

En su lista, el técnico nipón mantiene a piezas clave como el talentoso atacante de la Real Sociedad Takefusa Kubo, el central del Bayern de Múnich Hiroki Ito y el incisivo Ritsu Doan.

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- Alineaciones probables:

Japón: Zion Suzuki; Ayumu Seko, Ko Itakura, Hiroki Ito; Yukinari Sugawara, Daichi Kamada, Ao Tanaka, Keito Nakamura; Takefusa Kubo, Daizen Maeda y Koki Ogawa.

Seleccionador: Hajime Moriyasu.

Brasil: Pedro Morisco; Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Jair Cunha, Weasley; Andrey Santos, Bruno Guimarães; Estêvão, Rayan, Vinícius Júnior; y Raphinha.

Seleccionador: Carlo Ancelotti.

Estadio: Estadio Nacional de Singapur.

Horario: 18.15 hora local (10.15 GMT). EFE