Espana agencias

Alcaraz: "Quizás vengamos en las mejores condiciones, sobre todo mentales"

Guardar

Turín (Italia), 13 nov (EFE).- Carlos Alcaraz afirmó este viernes que llega a las Finales ATP de Turín (Italia) "en las mejores condiciones, sobre todo mentales", y que pese a que "hubieron dudas de saber si iba a volver al cien por cien" tras su lesión, esas incógnitas se fueron "en el primer momento" que compitió.

"No fue fácil, la verdad que no fue sencillo (...) No me lo esperaba porque hubieron dudas, de saber si iba a volver al cien por cien, si iba a poder volver a pegar la derecha como siempre, si lo iba a volver a notar en cuanto volviese a la competición de alto nivel. Y la verdad que esas dudas se fueron el primer momento en el que competí", recalcó el murciano ante la prensa española presente en la ciudad italiana, entre ellos EFE.

PUBLICIDAD

El tenista de El Palmar aseguró además que pese a haberse encontrado mal del estómago en la mañana de este viernes, motivo por el que se retiró en mitad de su entrenamiento con el italiano Flavio Cobolli, se encuentra "un poquito mejor".

"Ahora estamos un poquito mejor, cuidándonos, no comiendo cosas que no debo, aunque aquí en Italia es difícil, pero la verdad que estamos yendo mejor", bromeó.

PUBLICIDAD

Alcaraz agregó que cada año piensa "que es el año": "Pero este quizás por los resultados que he tenido en 'indoor', por cómo estamos entendiendo el juego en estas pistas, quizás vengamos en las mejores condiciones, sobre todo mentales".

El tenista subrayó que se encuentra "fresco" y con "muchas ganas de afrontar todas las dificultades", a dos días de que arranque el torneo que reúne a los ocho tenistas mejor clasificados del circuito. El español disputa su primer partido este lunes contra el estadounidense Frances Tiafoe.

"Siempre pensamos que hay que entrenar como se compite. Nosotros intentamos más que darle importancia al resultado de los entrenamientos, poner en práctica todo lo que vamos a intentar hacer de cara a un partido e intentar hacerlo nuestro, sentirnos cómodos con ello para luego que nos salga más fácil y más natural en el partido", concluyó. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo organizado por la Academia de la Televisión será el 19 de noviembre

La campaña arranca oficialmente hoy, con actos de los partidos, las entrevistas a Feijóo, Sánchez y Colau, y el primer debate electoral. El CIS da al PSOE ventaja sobre el PP y descarta una mayoría absoluta con Vox, en contradicción con el resto de los sondeos electorales

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo organizado por la Academia de la Televisión será el 19 de noviembre

Marruecos abre una investigación contra España por posible competencia desleal en las salsas de tomate

El procedimiento busca determinar si las importaciones se venden a precios que perjudican a los fabricantes locales

Marruecos abre una investigación contra España por posible competencia desleal en las salsas de tomate

‘La bola negra’ completa su BSO incluyendo las dos canciones más pedidas por los fans: ‘Soldadito español’ y ‘La leyenda del tiempo’

La edición deluxe incorpora el tema interpretado por Judeline creado para “homenajear al Ejército” y la reinterpretación del clásico de Camarón incluido en el tráiler

‘La bola negra’ completa su BSO incluyendo las dos canciones más pedidas por los fans: ‘Soldadito español’ y ‘La leyenda del tiempo’

Esta es la diferencia de ahorro entre un coche eléctrico y uno diésel si recorres 1.000 kilómetros al mes

Un estudio de la agencia francesa Ademe calcula los gastos de energía, mantenimiento y batería según el uso habitual del vehículo

Esta es la diferencia de ahorro entre un coche eléctrico y uno diésel si recorres 1.000 kilómetros al mes

El mecánico Ángel Gaitán entrevista a Santiago Abascal tras su plantón a Jordi Wild: “Se va a publicar entera. Esto no es Televisión Española”

El candidato de Vox ha concedido una entrevista al polémico ‘influencer’ el mismo día que el ‘youtuber’ ha publicado las conversaciones con los demás aspirantes a la Moncloa

El mecánico Ángel Gaitán entrevista a Santiago Abascal tras su plantón a Jordi Wild: “Se va a publicar entera. Esto no es Televisión Española”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo organizado por la Academia de la Televisión será el 19 de noviembre

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo organizado por la Academia de la Televisión será el 19 de noviembre

Esta es la diferencia de ahorro entre un coche eléctrico y uno diésel si recorres 1.000 kilómetros al mes

El mecánico Ángel Gaitán entrevista a Santiago Abascal tras su plantón a Jordi Wild: “Se va a publicar entera. Esto no es Televisión Española”

La Guardia Civil desarticula en Madrid y Barcelona dos grupos dedicados a estafar con falsos alquileres turísticos y para estudiantes

La Guardia Civil advierte a los conductores ante las fuertes lluvias y pide no bajar al garaje a salvar el coche

ECONOMÍA

Las empresas no pueden descontar sueldo ni exigir recuperar horas a quienes no puedan teletrabajar por la caída de Microsoft

Las empresas no pueden descontar sueldo ni exigir recuperar horas a quienes no puedan teletrabajar por la caída de Microsoft

El Gobierno tramitará por urgencia un alza de entre el 3% y el 4% en las pensiones para 2027

Renfe cambia los colores de sus trenes en plena crisis de reputación por los accidentes: los AVE serán azules

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Si tienes una incapacidad permanente, tu empresa tiene la obligación de buscarte otro puesto de trabajo”

Los problemas de Plus Ultra se agravan: prepara un ERE para su plantilla en España y el recorte de varias rutas transatlánticas

DEPORTES

Rossi reabre la herida de Sepang y se confiesa como nunca: “Juro por la cabeza de mis hijas que nunca hubo patada a Márquez”

Rossi reabre la herida de Sepang y se confiesa como nunca: “Juro por la cabeza de mis hijas que nunca hubo patada a Márquez”

La reflexión de Ilia Topuria sobre el dinero: “Cuanto más ganas, más gastos incrementas y eso es un error”

Giro en el ‘caso Negreira’: un exentrenador del filial del FC Barcelona sí usó los informes que Luis Enrique y Valverde ni vieron

Carlos Moyà, exentrenador de Nadal: “Alcaraz puede ganar a Rafa en un momento dado en Roland Garros. Y Sinner también”

Así te hemos contado la victoria de España contra la República Checa en Praga: Álex Baena y Marc Pubill mantienen el pleno de La Roja en la Nations League