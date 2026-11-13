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Albares defiende la "honestidad" de Sánchez y la "buena gestión" de fondos europeos por parte del Gobierno

08/10/2026 El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante la jornada 'Camino a la 30ª Cumbre: Aportaciones del sector privado', en la sede de la CEOE, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (Foto de archivo). POLITICA Jesús Hellín - Europa Press
08/10/2026 El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante la jornada 'Camino a la 30ª Cumbre: Aportaciones del sector privado', en la sede de la CEOE, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (Foto de archivo). POLITICA Jesús Hellín - Europa Press
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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido este viernes la "honestidad" del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, así como la "buena gestión" que de los fondos europeos realiza el Ejecutivo central.

Son mensajes que el ministro ha trasladado en una atención a medios en Jerez de la Frontera (Cádiz) enmarcada en la recién iniciada campaña electoral de cara a los comicios generales del próximo 29 de noviembre, a los que concurre Albares como cabeza de lista del PSOE al Congreso por Cádiz.

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A José Manuel Albares le han preguntado por la relación entre Pedro Sánchez y quien habría sido su chófer ocasional durante la campaña de las primarias del PSOE de 2017, Cristian Corvillo, que fue detenido la semana pasada, y al hilo de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil conocido este pasado jueves.

Se trata de un informe que la UCO ha remitido al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo', Ismael Moreno, y que forma parte del sumario de las actuaciones, y en el que se destaca el "grado de vinculación" que habría mantenido el PSOE con el citado Cristian Corvillo.

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Después de que Pedro Sánchez negase hace unos días tener algo que ver con quien se le señala como chófer suyo en la campaña de las primarias de 2017, el ministo Albares ha señalado este viernes que "desde Moncloa se ha explicado muy claramente" esta cuestión, así como ha subrayado que "el presidente del Gobierno está en contacto con cientos y cientos de personas" en su día a día, y "eso no quiere decir absolutamente nada".

En esa línea, ha apuntado que Pedro Sánchez lo "ha dejado muy claro todo, y las fuentes de Moncloa también", y en todo caso ha agregado que "lo único" que conoce son las "informaciones periodísticas". "Pero sobre la honestidad de Pedro Sánchez no tengo absolutamente ninguna duda, y le conozco desde hace muchos años", ha remachado Albares.

GESTIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Por otro lado, al ministro le han preguntado también por la investigación que lleva a cabo la Fiscalía Europea por un presunto fraude relacionado con fondos europeos destinados a la adquisición de pulseras telemáticas para controlar el cumplimiento de medidas cautelares y condenas por delitos de violencia de género.

Al respecto, Albares ha comentado que "todo lo que toca a los fondos europeos, los fondos 'Next Generation', tiene un proceso de escrutinio estricto, establecido, conocido, transparente, y todo ese dinero que tan buen impacto ha tenido en España para una transformación tanto digital como en materia medioambiental, por supuesto ha pasado esos controles y, desde luego, ha sido bien gestionado".

El ministro ha añadido que así lo prueba el que España se sitúe actualmente "a la cabeza del crecimiento de los países industrializados", con "el doble del crecimiento que la mayoría de las grandes economías europeas, incluidas Francia y Alemania", y con el índice de paro "en mínimos históricos", según ha valorado Albares antes de agregar que "eso tiene mucho que ver con esa buena gestión" que, en su opinión, se ha hecho por parte del Gobierno de los fondos 'Next Generation'.

Albares ha puesto de relieve que dicha gestión, además, se ha llevado a cabo "con paz social, con diálogo social, en concertación con los sindicatos, muy diferente a como lo han hecho otros países europeos", ha apostillado antes de agregar: "Si queremos seguir avanzando, tenemos que seguir apostando por ese modelo y por un gobierno como el del Partido Socialista al frente" del mismo.

Por último, también a preguntas de los periodistas, el ministro se ha pronunciado sobre la investigación del Tribunal de Cuentas en relación a posibles irregularidades detectadas en donaciones al PSOE, y al respecto el candidato socialista ha dicho estar "seguro de que todo es transparente, claro", y que "cualquier duda que tenga el Tribunal de Cuentas se contestará y se resolverá sin ninguna dificultad". "Sobre eso no hay la más mínima duda", ha zanjado Albares.

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EuropaPress

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