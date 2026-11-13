Activan el protocolo de seguridad al hallar una mochila abandonada en Zamora

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Zamora, 13 nov (EFE).- La Guardia Civil ha activado el protocolo de seguridad tras hallar una mochila abandonada en un pueblo del alfoz de Zamora que finalmente resultó no suponer ningún peligro.

El Instituto armado activó este viernes por la tarde el protocolo tras recibir un aviso por el hallazgo de una mochila sospechosa abandonada en la localidad zamorana de Villaralbo, de la que se desconocía su peligrosidad ni lo que tenía en su interior, según han informado fuentes de la Guardia Civil de Zamora.

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Hasta el lugar se trasladaron varias dotaciones de la Guardia Civil que comprobaron que se trataba de una falsa alarma y que la mochila era propiedad de un montañero que la había perdido tras dejarla en el maletero de su vehículo. EFE

aff/av