Abascal recibe el apoyo de sus aliados internacionales en la apertura de la campaña de Vox

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Madrid, 13 nov (EFE).- El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha recibido este viernes el apoyo de sus aliados internacionales en la apertura oficial de la campaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Los italianos Giorgia Meloni y Matteo Salvini, el argentino Javier Milei, la francesa Marine Le Pen, el húngaro Viktor Urban, el portugués André Ventura, el holandés Geert Wilders, el brasileño Flavio Bolsonaro, el checo André Babis y la alemana Alice Weidel han enviado mensajes de respaldo a Vox grabados en vídeo.

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Todos ellos se han podido ver y escuchar justo antes de la intervención de Abascal en la plaza de Colón, de Madrid, escenario de especial simbolismo para el partido y donde siempre ha atraído a un gran número de militantes y simpatizante hasta llenar totalmente la zona central y las calles adyacentes.

Esta noche había sillas solo hasta la mitad de la plaza en previsión de que la convocatoria no fuera tan multitudinaria como en otras ocasiones debido a la lluvia y el frío.

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Aún así, han asistido más de dos mil personas, algunas ataviadas por primera vez en un acto público de Vox con camisetas blancas con el lema de la campaña, 'Es sentido común', en letras verdes.

Un eslogan que "no es una locura" y que resume "lo que piensa cualquier español de bien", ha destacado el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, para quien quedan por delante las dos semanas más importantes desde que se fundó el partido en 2013, porque, según ha dicho, seguramente es la última oportunidad de darle la vuelta al "caos" y la "degradación" provocada, en su opinión, por el PSOE y el Gobierno de Pedo Sánchez. EFE

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(foto) (vídeo) (audio)