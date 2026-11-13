Espana agencias

Abascal recibe el apoyo de sus aliados internacionales en la apertura de la campaña de Vox

Guardar

Madrid, 13 nov (EFE).- El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha recibido este viernes el apoyo de sus aliados internacionales en la apertura oficial de la campaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Los italianos Giorgia Meloni y Matteo Salvini, el argentino Javier Milei, la francesa Marine Le Pen, el húngaro Viktor Urban, el portugués André Ventura, el holandés Geert Wilders, el brasileño Flavio Bolsonaro, el checo André Babis y la alemana Alice Weidel han enviado mensajes de respaldo a Vox grabados en vídeo.

PUBLICIDAD

Todos ellos se han podido ver y escuchar justo antes de la intervención de Abascal en la plaza de Colón, de Madrid, escenario de especial simbolismo para el partido y donde siempre ha atraído a un gran número de militantes y simpatizante hasta llenar totalmente la zona central y las calles adyacentes.

Esta noche había sillas solo hasta la mitad de la plaza en previsión de que la convocatoria no fuera tan multitudinaria como en otras ocasiones debido a la lluvia y el frío.

PUBLICIDAD

Aún así, han asistido más de dos mil personas, algunas ataviadas por primera vez en un acto público de Vox con camisetas blancas con el lema de la campaña, 'Es sentido común', en letras verdes.

Un eslogan que "no es una locura" y que resume "lo que piensa cualquier español de bien", ha destacado el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, para quien quedan por delante las dos semanas más importantes desde que se fundó el partido en 2013, porque, según ha dicho, seguramente es la última oportunidad de darle la vuelta al "caos" y la "degradación" provocada, en su opinión, por el PSOE y el Gobierno de Pedo Sánchez. EFE

(foto) (vídeo) (audio)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Audiencia Provincial de Cantabria niega la adopción de dos menores a un matrimonio español residente en Dubái

Los magistrados concluyen que la pareja desarrolla su vida familiar, laboral y social fuera de España y no prevé trasladarse

La Audiencia Provincial de Cantabria niega la adopción de dos menores a un matrimonio español residente en Dubái

El expresidente de Renfe se despide por carta tras su cese y asume “en primera persona la responsabilidad” de la situación actual

Álvaro Fernández Heredia ha descrito los últimos meses como “difíciles” y ha señalado que la sucesión de acontecimientos no siempre permitió avanzar con el impulso necesario en las mejoras previstas

El expresidente de Renfe se despide por carta tras su cese y asume “en primera persona la responsabilidad” de la situación actual

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo organizado por la Academia de la Televisión será el 19 de noviembre

La campaña arranca oficialmente hoy, con actos de los partidos, las entrevistas a Feijóo, Sánchez y Colau, y el primer debate electoral. El CIS da al PSOE ventaja sobre el PP y descarta una mayoría absoluta con Vox, en contradicción con el resto de los sondeos electorales

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo organizado por la Academia de la Televisión será el 19 de noviembre

Pedro Sánchez vuelve a señalar a Javier Milei: lo pone como ejemplo de "involución"

En la entrevista con el youtuber Jordi Wild, el presidente del Gobierno español y candidato del PSOE cargó contra el mandatario argentino, con quien ya acumula varios enfrentamientos públicos

Pedro Sánchez vuelve a señalar a Javier Milei: lo pone como ejemplo de "involución"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo organizado por la Academia de la Televisión será el 19 de noviembre

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo organizado por la Academia de la Televisión será el 19 de noviembre

Pedro Sánchez vuelve a señalar a Javier Milei: lo pone como ejemplo de "involución"

Marruecos abre una investigación contra España por posible competencia desleal en las salsas de tomate

Esta es la diferencia de ahorro entre un coche eléctrico y uno diésel si recorres 1.000 kilómetros al mes

El mecánico Ángel Gaitán entrevista a Santiago Abascal tras su plantón a Jordi Wild: “Se va a publicar entera. Esto no es Televisión Española”

ECONOMÍA

El expresidente de Renfe se despide por carta tras su cese y asume “en primera persona la responsabilidad” de la situación actual

El expresidente de Renfe se despide por carta tras su cese y asume “en primera persona la responsabilidad” de la situación actual

Las empresas no pueden descontar sueldo ni exigir recuperar horas a quienes no puedan teletrabajar por la caída de Microsoft

El Gobierno tramitará por urgencia un alza de entre el 3% y el 4% en las pensiones para 2027

Renfe cambia los colores de sus trenes en plena crisis de reputación por los accidentes: los AVE serán azules

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Si tienes una incapacidad permanente, tu empresa tiene la obligación de buscarte otro puesto de trabajo”

DEPORTES

Martín Casillas, hijo de Iker y Sara Carbonero, quiere hacer su propia carrera después de irse del Real Madrid: “No quiero que me comparen”

Martín Casillas, hijo de Iker y Sara Carbonero, quiere hacer su propia carrera después de irse del Real Madrid: “No quiero que me comparen”

Rossi reabre la herida de Sepang y se confiesa como nunca: “Juro por la cabeza de mis hijas que nunca hubo patada a Márquez”

La reflexión de Ilia Topuria sobre el dinero: “Cuanto más ganas, más gastos incrementas y eso es un error”

Giro en el ‘caso Negreira’: un exentrenador del filial del FC Barcelona sí usó los informes que Luis Enrique y Valverde ni vieron

Carlos Moyà, exentrenador de Nadal: “Alcaraz puede ganar a Rafa en un momento dado en Roland Garros. Y Sinner también”