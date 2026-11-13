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3-1. Pesadilla del Burgos ante un Leganés que despierta

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Leganés (Madrid), 13 nov (EFE).- El Leganés rompió su nefasta racha de resultados con una victoria tan abultada como inesperada (3-1) ante un Burgos de altas miras al que no le salieron las cosas y que ya había dicho adiós a los tres puntos al descanso, a pesar de lo cual no bajó los brazos.

En la previa nadie hubiera podido imaginar una primera parte como la que se vivió en el feudo leganense, teniendo en cuenta que los locales venían de sumar solo un punto de los últimos veintiuno y que los visitantes aspiraban a dormir con los mismos números que el segundo clasificado en caso de victoria. Pero así es el fútbol en general y LALIGA Hypermotion en particular.

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No se puede decir que el bando burgalés jugase mal, porque dominó por momentos y tuvo ocasiones, las más claras un tiro desde más treinta metros de Pablo Galdames que se marchó fuera con Luca Zidane adelantado y otro a la escuadra desde una posición escorada de Alberto Dadie a los 35 minutos.

Sin embargo no fue suficiente ante un oponente al que le salió todo, que encontró en el día menos inesperado su noche más mágica. Una de esas que encienden a la grada y que, el tiempo lo dirá, pueden cambiar tendencias. El Leganés, que en las últimas semanas parecía muerto, demostró en solo cuarenta y cinco minutos que tiene mucha vida.

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El vendaval se desató al filo del cuarto de hora, cuando la que era una tranquila salida de balón de los foráneos se complicó de manera inexplicable. Embotellado en al borde del área pequeña, Oier Luengo envió primero un pase con poca fuerza que interceptó Álex Millán y acto seguido cometió penalti al intentar tapar el golpeo posterior de Álvaro Morata. El punta, que había fallado uno la jornada previa contra el Albacete, dejó la responsabilidad a Dani Rodríguez. Y este no perdonó.

Diez minutos un mal repliegue de los de Sergio Francisco habilitó una autopista por el costado zurdo por la que entró sin oposición Álex Sancris, ex de los castellano-leoneses, cuyo centro lo desvió hacia su propia portería Luengo, empeorando aún más un enfrentamiento para el olvido en lo personal.

No fue el único golpe que Sancris asestó a los que fueron sus compañeros ya que a la media hora, solo tres minutos más tarde, cazó en el centro del campo un cambio de juego de Grego Sierra que no alcanzó su destino e inició una carrera hasta zona de tres cuartos, donde asistió a Álex Millán para que este definiese metiendo la puntera.

Pudo ser el castigo mayor, pues el colegiado le anuló un gol a Morata por fuera de juego en el añadido y justo después de volver de los vestuarios Ander Cantero le negó con una gran intervención el cuarto a Álvaro Tejero. Fue la más vistosa del Leganés en una segunda mitad con poca historia, donde el Burgos le puso orgullo sin acierto.

Tuvo cerca recortar el equipo distancias en el minuto 65, pero Curro Sánchez no acertó con todo a favor. Y tampoco tuvo suerte en el 72, cuando el árbitro, después de consultar el VAR, optó por no señalar pena máxima por mano de Patrick Soko tras un balón rebotado. Fue la demostración de que no era la jornada del Burgos a pesar de lo cual encontró premio a sus buenas intenciones con un tanto en el añadido de Irian Ribas, definiendo desde el punto de penalti un pase atrás. Distinto fue lo del Lega, que suma su primer triunfo liguero con Luis Carrión en el banquillo y vuelve a sonreir.

Ficha técnica:

3 – Leganés: Luca Zidane; Tejero (Jorge Martínez, min.78), Pulido, Miquel, Marvel; Unax (Kechta, min.61), Atienza, Dani Rodríguez (Zico, min.78), Sancris (Naim García, min.67); Morata y Álex Millán (Soko, min.67).

1 – Burgos: Cantero; Lizancos, Luengo (Sergio González, min.56), Sierra, Vilarrasa; Vencedor, Galdames (Lencina, min.56); Dadie, Curro Sánchez (Fermín García, min.67), Llabrés (Ribas, min.76); y Forés (Mollejo, min.67).

Goles: 1-0, min.17: Dani Rodríguez, de penalti. 2-0, min.27: Luengo, en propia puerta. 3-0, min.30: Álex Millán. 3-1, min.90+3: Ribas.

Árbitro: Gonzalo Romero Freixas (Comité catalán). Mostró tarjeta amarilla a Galdames (min.14), Atienza (min.20), Dani Rodríguez (min.32), Vencedor (min.60), Curro Sánchez (min.64), Sierra (min.79) y Morata (min.82).

Incidencias: encuentro correspondiente a la jornada 14 de LaLiga EA Sports disputado en el estadio de Butarque ante 8.933 espectadores. EFE

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