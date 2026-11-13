21-24. Los Commanders se llevan un final de locura para derrotar a los Giants

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Redacción Deportes (EE.UU.), 12 nov (EFE).- Los Washington Commanders sumaron este jueves su tercer triunfo de la temporada tras imponerse por 21-24 a los New York Giants en un final frenético que dejó tres interceptaciones en los últimos minutos, y que sentenció un 'touchdown' de Stephon Diggs.

Jayden Daniels encabezó el ataque de los Commanders con 249 yardas y un 23 pases completados de 33 intentos, incluidos tres 'touchdowns' y dos interceptaciones.

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En los New York Giants, J.J. McCarthy pasó para 293 yardas con un 23 de 36 de acierto, y sumó un 'touchdown' y una interceptación.

El encuentro fue de menos a más y el marcador no se estrenó hasta el segundo cuarto, gracias a un 'field goal' de 28 yardas de los Commanders. Al descanso el resultado reflejó un 7-10 para los capitalinos, después de que ambos 'quarterbacks' intercambiaran 'touchdowns' de una yarda.

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El intercambio de golpes continuó en el tercero, aunque siempre con la sensación en el aire de que eran las defensas -o la falta de acierto- las que se imponían y mantenían el duelo en un puño tras un nuevo empate parcial que dejó el marcador en un 14-17 al final del periodo.

Primero fue el 'running back' Cameron Skattebo quien puso por delante a los Giants con una carrera de 13 yardas, pero los Commanders respondieron casi de inmediato a través de Antonio Williams que recibió dentro de la yarda 20 rival y entró en la zona de anotación con su defensor colgado a él.

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Pero lo mejor del partido llegó en el último periodo, en el que los neoyorquinos se adelantaron a falta de 8:13 minutos para el final. Un pase de McCarthy encontró a Isaiah Likely sobre el escudo de los Giants que marca el centro del terreno de juego, y el receptor inició una carrera de 50 yardas que terminó en 'touchdown'.

Esta vez la defensa de los Giants frenó la respuesta de los Commanders y logró interceptar a Daniels en su propia zona de anotación a falta de escasos cinco minutos, lo que puso fin a una racha de 208 pases seguidos del 'quarterback' sin ser interceptados.

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El partido parecía encarrilado para los locales cuando en la siguiente posesión Daniels volvió a poner el contador a cero con otra interceptación a falta de 2:19.

Sin embargo, un 'tres y fuera' de los Giants, en el que apenas lograron consumir 29 segundos del reloj, y una interferencia defensiva en la primera jugada de la siguiente serie devolvió la esperanza a los Commanders.

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Fue entonces cuando apareció el veterano Stephon Diggs para generarse un espacio entre la defensa, recibir en carrera y batir a sus dos marcadores para anotar el 'touchdown' de la victoria dejándose caer de espaldas con el balón.

Los Giants tuvieron 57 segundos para buscar al menos un 'field goal' que llevase el partido a la prórroga, pero un pase largo e impreciso de McCarthy fue interceptado por Rasul Douglas para cerrar el encuentro.

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Esta victoria alivia a unos Commanders que son terceros en la NFC Este con 3 triunfos, 5 derrotas y 1 empate.

Los Giants siguen primeros de esa división con 5 victorias, 3 derrotas y 1 empate, pero observan cómo ascienden ya a seis los partidos seguidos sin ganar contra su rival divisional. EFE

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