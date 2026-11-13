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2-0. España supera a Japón y sigue creciendo para el Europeo sub-21

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Almendralejo (Badajoz), 13 nov (EFE).- La selección española sub-21 continúa afinando su preparación para el Europeo con una victoria ante Japón en el amistoso disputado en Almendralejo (Badajoz) con un resultado de 2-0 con los goles de Alarcón y Pablo García.

Japón dio los primeros pasos del partido con varias ocasiones de gol de Saito, manteniendo buen ritmo de partido y un planteamiento defensivo, ya que vio dos amarillas en la primera mitad. Pero España se hizo pronto con el control del juego y el gol llegó en el 22’ tras un error defensivo de Umeki, que aprovechó Alarcón para marcar el primer tanto del partido.

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Gonzalo tuvo repetidas ocasiones sin encontrar el gol y la Rojita se fue al descanso con el marcador a su favor, pero también con la certeza de estar enfrentándose a un rival exigente.

España no comenzó bien la segunda mitad con un Japón ofensivo en busca del empate que evitó el guardameta español Bruno Iribarne, con tres paradones en cuatro minutos ante los disparos peligrosos del conjunto nipón.

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David Gordo movió el banquillo con ocho sustituciones en el segundo tiempo, repartiendo minutos en este encuentro que también sirvió como primer test de cara al Europeo que jugarán el próximo año.

Tantos cambios parecieron desdibujar el juego español, que apenas se acercó a la portería hasta el minuto 88 cuando Pablo García sentenció el partido con un tiro seco que entró junto al palo.

El encuentro estuvo marcado por la expectación de los extremeños en el estadio Francisco de la Hera, con un lleno total en las gradas, donde 11.580 espectadores animaron a los españoles frente al combinado asiático que no se lo puso fácil.

Ficha técnica:

2 - España: Bruno Iribarne; Iván Fresneda (P. García min 61), Mosquera, Yarek, Álex Valle (D. Mella min 61); Marc Bernal (Mendoza min. 46), Iker Bravo (J. Hernández min. 46), Peio Canales (Pitarch min. 46); Ángel Ortiz (Pezzolesi min. 74), Alarcón y Gonzalo (Espí min. 61).

0 - Japón: Pisano; Kosugi, Ichihara, Kita, Umeki; Ozeki (Nakajima, min. 24), Ishiwatari (S. Nagano min. 78), Sato (Shimamoto min.61), Ishii (Yokoyama min. 61) ; Shiogai (S. Sasa min 78) y Saito (Ishibasi min 78).

Goles: 1-0 Alarcón min.22; 2-0 Pablo García min. 89.

Árbitro: Jérémie Pignard (Francia).

Incidencias: partido amistoso disputado en el estadio municipal Francisco de la Hera ante 11.580 espectadores. EFE

Apg/jl

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