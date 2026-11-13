16-5. El Atlètic Barceloneta devora al Mladost y se afianza en el liderato

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Barcelona, 13 nov (EFE).- El Zodiac Atlètic Barceloneta, vigente campeón de la Liga de Campeones, pasó por encima este viernes del Mladost croata (16-5) en un encuentro que dejó prácticamente sentenciado en el primer cuarto (parcial de 5-0) y que le permite reforzar su liderato en el grupo C y acercarse a los cuartos de final.

El equipo de Fran Fernández no dio opción desde el primer instante y exhibió su superioridad ante uno de los históricos del waterpolo continental, ganador de siete Copas de Europa entre 1968 y 1996. El conjunto croata, que llegaba a solo dos puntos de los marineros, se vio desbordado por el ritmo y el acierto local.

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Ni siquiera el contundente 10-2 con el que se llegó al descanso relajó al conjunto marinero, que también se adjudicó los dos últimos parciales (3-2 y 3-1) para redondear una goleada sin concesiones. Vince Vigvari y Bernat Sanahuja, ambos con tres tantos, encabezaron el apartado ofensivo de un equipo que cerró la noche con un rotundo 16-5.

Con esta victoria, el Atlètic Barceloneta amplía a cinco puntos su ventaja al frente del grupo, cuando restan nueve por disputarse. Además, tendrá el próximo martes, en su visita al Novi Beograd, la primera oportunidad de sellar matemáticamente su clasificación para los cuartos de final, a los que acceden los dos primeros de cada grupo. Incluso podría certificar el liderato, en función del resultado del choque entre el Jadran Split y el Mladost. EFE

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avm/jl