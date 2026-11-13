Espana agencias

1-3. Paso adelante de Alemania y Klopp

Guardar

Iñaki Dufour

Redacción deportes, 13 nov (EFE).- Alemania superó su primera ‘final’ en Belgrado y doblegó a Serbia con la rotundidad y la velocidad de dos goles en cuarto de hora de Srdan Babic en propia puerta y Florian Wirtz para dar un paso adelante en el grupo A2, aún sin la certeza de la clasificación, pero con la convicción de depender de sí mismo (1-3).

PUBLICIDAD

Aún necesitará previsiblemente ganar en su casa en la última jornada a Países Bajos, dirigida por Xavi Hernández y con la que empató a uno en la primera cita, pero la victoria es una vía segura a cuartos, incluso puede ser como líder de su grupo dependiendo de que Grecia no gane a Serbia, con todas las dificultades que conlleva tal combinación.

La situación no es ideal, pero es mucho mejor que antes. La goleada encajada por Grecia en Países Bajos (7-0) pone a Alemania a la altura del conjunto heleno, ambos con ocho puntos y a tres del equipo neerlandés. En el caso de un triunfo alemán en la última cita contra Holanda el próximo lunes, la posibilidad de un triple empate cobraría fuerza, con Grecia eliminada, aunque sea capaz de imponerse a Serbia. Si no gana Grecia, Alemania no sólo pasaría a cuartos con un triunfo, sino que lo haría, además, como primera.

PUBLICIDAD

Es el filo en el que se mueve Alemania, a contracorriente desde las primeras cuatro jornadas, con apenas cinco puntos de los primeros doce disputados, y ante una final este viernes. O ganaba o había opciones de quedarse fuera de la competencia por el acceso a los cuartos de final de la Liga de Naciones. Un aprieto para Jurgen Klopp, cuyo conjunto está más vivo que nunca en toda esta fase, gracias a su segunda victoria en cinco duelos.

Aún es una situación límite para el conjunto alemán, por más que su partido en Belgrado se transformó en una victoria indudable con suma celeridad. A los dos minutos y 18 segundos, ya ganaba por 0-1, entre rebotes. El córner lo lanzó Mittelstadt, el cabezazo lo conectó Kai Havertz y el rechace golpeó de forma decisiva en Babic para el gol en propia puerta ante la frustración de Vanja Milinkovic-Savic, que creció todavía más después.

Apenas diez minutos después, incluso antes del cuarto de hora inicial, Alemania marcó el 0-2. El tiro de Havertz no lo rechazó el guardameta con la fuerza y la dirección apropiadas, tal y como se estudia en las escuelas de fútbol. Quizá no había otra manera de rechazar la ocasión del delantero del Arsenal. Por ahí, oportuno, corría Florian Wirtz, que picó el rechace por encima del guardameta. Pura sutileza, tremenda calidad. El 0-2.

Ni siquiera se había acercado todavía Serbia sobre su portería. Ni lo hizo. Todo bajo el control del conjunto germano, que, sin embargo, sufrió algún susto en el tramo final de la primera parte. Es lo único que se salió de su control en el recorrido hacia el descanso. Al inicio de la segunda mitad, la diferencia se agrandó de inmediato, con el 0-3 de Gruda.

No inquietó a Alemania el 1-3 de Babic, que batió a Marc Andre Ter Stegen, aún en el minuto 55, tras aprovechar un rechace del portero que milita actualmente en el Ajax. Siguió a lo suyo el conjunto germano, al que le anularon un gol a Joshua Kimmich y con más ocasiones, incluso un remate en el palo.

No marcó más goles, pero tampoco sufrió mucho más, apenas un testarazo de Mitrovic, antes de la expulsión de Dragojevic, por una entrada sobre Kimmich, y Zivkovic, por protestar al árbitro español Javier Alberola Rojas. El pase a cuartos está en la mano de Alemania. A una victoria el lunes.

Ficha técnica:

1 – Serbia: Vanja Milinkovic Savic; Nedeljkovic, Gudelj, Milenkovic, Babic; Samardzic (Zivkovic, min. 46), Dzodic (Dragojevic, min. 46), Sergej Milinkovic Savic (Kostov, min. 86), Sukakov; Tadic (Lucic, min. 63) y Cvetkovic (Mitrovic, min. 71).

3 – Alemania: Ter Stegen; Treu (Baku, min. 74), Thiaw, Tah, Mittelstadt; Kimmich, Pavlovic (Bischof, min. 74); Gruda (El Mala, min. 86), Wirtz (Nmecha, min. 81), Schernant; Havertz (Fullkrug, min. 74).

Goles: 0-1, min. 3: Babic, en propia puerta. 0-2, min. 14: Wirtz. 0-3, min. 50: Gruda. 1-3, min. 56: Babic.

Árbitro: Javier Alberola Rojas (España). Expulsó con tarjeta roja a los serbios Dragojevic (min. 76), por una entrada sobre Joshua Kimmich, tras revisión en el VAR, y a Zivkovic (min. 89).

Amonestó con tarjeta amarilla al alemán Gruda (min. 42).

Incidencias: partido correspondiente a la quinta jornada del grupo A2 de la Liga de Naciones, disputado en el estadio Rajko Mitic de Belgrado ante unos 3.000 espectadores, por sanción de la UEFA. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Ganadores de Eurojackpot del viernes 13 de noviembre

Como cada viernes, aquí están los resultados del sorteo de Eurojackpot, dados a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Ganadores de Eurojackpot del viernes 13 de noviembre

La Audiencia Provincial de Cantabria niega la adopción de dos menores a un matrimonio español residente en Dubái

Los magistrados concluyen que la pareja desarrolla su vida familiar, laboral y social fuera de España y no prevé trasladarse

La Audiencia Provincial de Cantabria niega la adopción de dos menores a un matrimonio español residente en Dubái

El expresidente de Renfe se despide por carta tras su cese y asume “en primera persona la responsabilidad” de la situación actual

Álvaro Fernández Heredia ha descrito los últimos meses como “difíciles” y ha señalado que la sucesión de acontecimientos no siempre permitió avanzar con el impulso necesario en las mejoras previstas

El expresidente de Renfe se despide por carta tras su cese y asume “en primera persona la responsabilidad” de la situación actual

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo organizado por la Academia de la Televisión será el 19 de noviembre

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo organizado por la Academia de la Televisión será el 19 de noviembre

Pedro Sánchez vuelve a señalar a Javier Milei: lo pone como ejemplo de "involución"

Marruecos abre una investigación contra España por posible competencia desleal en las salsas de tomate

Esta es la diferencia de ahorro entre un coche eléctrico y uno diésel si recorres 1.000 kilómetros al mes

El mecánico Ángel Gaitán entrevista a Santiago Abascal tras su plantón a Jordi Wild: “Se va a publicar entera. Esto no es Televisión Española”

ECONOMÍA

El expresidente de Renfe se despide por carta tras su cese y asume “en primera persona la responsabilidad” de la situación actual

El expresidente de Renfe se despide por carta tras su cese y asume “en primera persona la responsabilidad” de la situación actual

Las empresas no pueden descontar sueldo ni exigir recuperar horas a quienes no puedan teletrabajar por la caída de Microsoft

El Gobierno tramitará por urgencia un alza de entre el 3% y el 4% en las pensiones para 2027

Renfe cambia los colores de sus trenes en plena crisis de reputación por los accidentes: los AVE serán azules

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Si tienes una incapacidad permanente, tu empresa tiene la obligación de buscarte otro puesto de trabajo”

DEPORTES

Martín Casillas, hijo de Iker y Sara Carbonero, quiere hacer su propia carrera después de irse del Real Madrid: “No quiero que me comparen”

Martín Casillas, hijo de Iker y Sara Carbonero, quiere hacer su propia carrera después de irse del Real Madrid: “No quiero que me comparen”

Rossi reabre la herida de Sepang y se confiesa como nunca: “Juro por la cabeza de mis hijas que nunca hubo patada a Márquez”

La reflexión de Ilia Topuria sobre el dinero: “Cuanto más ganas, más gastos incrementas y eso es un error”

Giro en el ‘caso Negreira’: un exentrenador del filial del FC Barcelona sí usó los informes que Luis Enrique y Valverde ni vieron

Carlos Moyà, exentrenador de Nadal: “Alcaraz puede ganar a Rafa en un momento dado en Roland Garros. Y Sinner también”