Zubimendi: "El balón parado es un debe a mejorar"

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Madrid, 12 nov (EFE).- Martín Zubimendi, centrocampista de la selección española y del Arsenal, señaló este jueves el balón parado como "un debe" a "mejorar" por su equipo, tras el triunfo por 0-2 contra la República Checa en la Liga de Naciones.

"Ahora lo he estado hablando con los compañeros. Si algo queremos sacar a mejorar en este partido es el balón parado. Tenemos ahí un debe a mejorar", admitió en declaraciones a 'TVE'.

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El centrocampista apuntó que el equipo sabía que iba a ser un partido complicado en Praga. "Teníamos que hacer un partido muy serio. La segunda parte, claramente, ha empezado a favor de ellos, pero, a base de insistir, han llegado las ocasiones y le hemos dado la vuelta", explicó.

Zubimendi se ha encontrado "bien" con la "máscara" con la que ha jugado. "Mejor de lo que esperaba", indicó el medio centro, que se va "acostumbrando" a ella.

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El próximo domingo se jugará el liderato de grupo con Inglaterra. "Un partido importante, muy bonito, de tú a tú, contra un semifinalista del Mundial. Ya les ganamos en su casa, poniéndonos las cosas muy difíciles. A ganar", dijo.

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