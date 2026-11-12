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Xavi Albert: “Hemos ejecutado el plan de partido a la perfección”

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València, 12 nov (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Xavi Albert, valoró positivamente la imagen ofrecida por su equipo en la victoria de este jueves en la Euroliga ante el Bayern Múnich y destacó el esfuerzo defensivo de los jugadores.

“Se ha hecho un partido muy completo, presionando especialmente a toda pista, con ganas de esforzarse y de dar el máximo en cada trabajo defensivo. Hemos ido con altibajos pero el plan de partido lo hemos ejecutado a la perfección”, explicó Albert en rueda de prensa.

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“Una de las claves para ganar ha sido la presión que hemos hecho. Ha sido un esfuerzo increíble, sobre todo en los primeros metros. Ha sido un trabajo tremendo y no solo por los robos, sino por haber obligado al Bayern a perder muchos segundos en su ataque”, añadió.

Con la victoria, el Valencia Basket firmó su mejor arranque de la historia en la Euroliga con ocho triunfos en once jornadas. “No nos dan nada por el récord, pero viene a refrendar lo que creemos y lo que trabajamos. Lo que más suma es sacar un triunfo más y el récord viene a validar muchas de las cosas que hacemos”, valoró sobre este hito.

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Albert reconoció que su equipo todavía tiene mucho camino de mejora a pesar de las victorias logradas hasta el momento: “El techo de este equipo no ha llegado todavía. Nos quedan muchas cosas para pulir los defectos. La idea no es jugar perfecto, sino ejeecturar nuestras normas y el plan lo más cerca de la perfección”.

El técnico del Bayern Múnich, Anton Gavel, lamentó las dieciocho pérdidas de su equipo: “Ha sido una victoria merecida. Hemos perdido muchos balones en la primera parte. En la segunda parte nos hemos puesto a cinco puntos pero hemos vuelto a perder muchos balones y hemos encajado muchos puntos para poder ganar un partido así”. EFE

cma/apa

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