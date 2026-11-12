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Vox plantea residencia legal para alquilar, gravar las remesas y que los inmigrantes sólo se atiendan en Urgencias

10/11/2026 El presidente de Vox, Santiago Abascal, interviene durante un acto de precampaña de Vox, a 10 de noviembre de 2026, en Girona, Catalunya (España). Vox ha iniciado su campaña para las elecciones del 29 de noviembre de 2026 bajo el lema "Es sentido común". Liderado por Santiago Abascal, el partido centra su programa en tres ejes: prioridad nacional, desregulación económica y remigración. Las proyecciones de Sigma Dos del 9 de noviembre le auguran hasta 65 diputados. POLITICA Glòria Sánchez - Europa Press
10/11/2026 El presidente de Vox, Santiago Abascal, interviene durante un acto de precampaña de Vox, a 10 de noviembre de 2026, en Girona, Catalunya (España). Vox ha iniciado su campaña para las elecciones del 29 de noviembre de 2026 bajo el lema "Es sentido común". Liderado por Santiago Abascal, el partido centra su programa en tres ejes: prioridad nacional, desregulación económica y remigración. Las proyecciones de Sigma Dos del 9 de noviembre le auguran hasta 65 diputados. POLITICA Glòria Sánchez - Europa Press
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Vox ha hecho público este jueves su programa electoral para las elecciones del 29 de noviembre, un conjunto de 115 medidas agrupadas en trece áreas que desarrollan los tres ejes de su campaña: prioridad nacional, desregulación y "remigración". Así, propone tener residencia legal para alquilar un piso, gravar las remesas que se envíen al extranjero, que los inmigrantes reciban atención sanitaria sólo cuando sea urgente, que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) sólo pueda concederse a españoles, una bajada del IRPF, el IVA y el Impuesto de Sociedades y prohibir las regularizaciones masivas de inmigrantes, entre otras.

El primer punto del programa, recogido por Europa Press, está dedicado a otro de los temas que Vox está primando en su campaña: la situación de Ceuta. Los de Santiago Abascal proponen "recuperar" la ciudad autónoma, expulsar "de inmediato" a todos los invasores y militarizar la frontera. Además, plantea inversiones para Ceuta y Melilla, reparar las consecuencias de lo vivido a finales de julio y "promover ante la Justicia el procesamiento" de Pedro Sánchez y su Gobierno por traición y delitos contra la seguridad del Estado.

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Le sigue Economía, Industria y Energía, y Vox resume sus planteamientos en "menos impuestos". El programa recoge rebajas del IRPF, el IVA y el Impuesto de Sociedades. Además, los autónomos que no alcancen el Salario Mínimo Interprofesional tendrán cuota cero y, por encima, una cuota progresiva desde 50 euros. Incluye alivio fiscal para Baleares, Canarias y zonas en riesgo de despoblación, apoyo a la natalidad y al retorno del talento, y reducción del gasto superfluo e ideológico.

Asimismo, los de Santiago Abascal proponen una reindustrialización de la economía, bajar los impuestos de la luz, recuperar el plan nuclear y derogar el calendario de cierre de las centrales. También plantea revertir las normativas inspiradas en el Pacto Verde y la Agenda 2030, frenar las deslocalizaciones y derogar la legislación laboral de Sánchez.

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El siguiente punto es la inmigración. La formación sugiere prohibir las regularizaciones masivas e impedir que quienes entren ilegalmente puedan regularizar su situación; suprimir el arraigo y las vías rápidas a la nacionalidad; endurecer sus requisitos y revisar las concesiones fraudulentas.

El programa incluye repatriaciones de inmigrantes en situación ilegal, un plan de "remigración" para extranjeros que no contribuyan o vivan de subsidios públicos que no llegan a los españoles, y deportaciones por delitos "graves o reiterados". Además, contempla el retorno de los menores extranjeros no acompañados con sus familias y retirar ayudas a las ONG que a su juicio colaboren con el efecto llamada.

La prioridad nacional, el concepto introducido por Vox que resumen en "los españoles primero", se orienta a un acceso "preferente" a vivienda pública, guarderías, bonos de comedor y transporte, ayudas y servicios sociales. Además, propone que el IMV se destine "exclusivamente" a los españoles con menos recursos; suprimir las ayudas a inmigrantes ilegales; gravar las remesas al extranjero; y planes de retorno para españoles emigrados y de inversión en territorios olvidados.

VIVIENDA, MENOS BUROCRACIA Y DEFENSA DEL CAMPO

En cuanto a la vivienda, los de Santiago Abascal proponen reformar la Ley del Suelo, aumentar la inversión en vivienda protegida y aplicar la prioridad nacional en su acceso y en las ayudas al alquiler. También, plantea derogar la Ley de Vivienda, desalojar la okupación en menos de 24 horas y tipificar la inquiokupación como estafa.

Además, como han adelantado, sugieren que la compra de la primera vivienda de una familia española tenga un IVA del 0% si es nueva y una bonificación del 100% del ITP si es de segunda mano. También se exigirá residencia legal para alquilar y se agravará la fiscalidad de la especulación de fondos y de los compradores no comunitarios.

En referencia a la desregulación, es decir, la reducción de la burocracia, Vox plantea que por cada ley nueva se derogen tres; el silencio administrativo positivo y la declaración responsable como regla general, salvo en inmigración; eliminar la cita previa obligatoria y establecer una ventanilla única. Incluye una auditoría de la Administración, la supresión progresiva de subvenciones a partidos, sindicatos, patronales, ONG y organismos ideológicos, el fin de las Zonas de Bajas Emisiones y la sustitución de las leyes ideológicas por normas de protección a las mujeres víctimas de violencia.

El programa electoral de Vox también se ocupa del sector primario y el campo rural. Propone luchar contra la competencia desleal mediante la revisión de todos los acuerdos comerciales que "lastren" al campo español --como Mercosur o los acuerdos comerciales con Marruecos-- y la inclusión de cláusulas espejo en los acuerdos comerciales; y se opone a los recortes de la PAC.

En cuanto a sanidad, Vox propone una tarjeta sanitaria única con historia clínica compartida, reforzar la atención primaria y pediátrica y un plan nacional contra las listas de espera. Asimismo, quieren que la atención sanitaria a los inmigrantes en situación ilegal solo se garantice en caso de urgencia.

En el área de Educación, Cultura y Deporte, Vox quiere un currículo común, reválidas, una EVAU única y educación en español en todo el territorio. Incluye libre elección de centro, más becas, derogación de la LOMLOE, refuerzo de la autoridad del profesor y móviles fuera de las aulas. Asimismo, plantea aulas de nivelación y un máximo por clase de alumnos con dominio insuficiente del español. Contempla prohibir el burka y el niqab en espacios públicos, los menús halal en comedores escolares y el programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí. Por último, defiende el patrimonio, la tauromaquia y un deporte femenino "regido por criterios biológicos".

En el apartado de seguridad y defensa, Vox plantea una rebaja de la edad de responsabilidad penal y ampliar la prisión permanente revisable; la dirección profesional de los cuerpos de seguridad, equiparación salarial y reconocimiento como profesión de riesgo para policías, guardias civiles, militares y funcionarios de prisiones. Incluye restablecer el OCON-Sur, reforzar la protección fronteriza con las Fuerzas Armadas, aumentar la inversión en Defensa y mejorar la ciberseguridad y la protección civil.

En cuanto al área de la familia y la vida, el programa electoral de Vox contempla extender los beneficios de las familias numerosas desde el primer hijo; financiar con cargo al Estado la cotización de quienes cuiden de sus hijos; y garantizar la gratuidad real de la educación de 0 a 3 años.

Sobre el "derecho a la vida", Vox garantiza su defensa "desde la concepción hasta la muerte": "garantizar la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios y farmacéuticos y potenciar los cuidados paliativos", reza, pero no se pronuncia sobre la derogación de la ley del aborto y la eutanasia, una de las banderas del partido desde su fundación.

En el apartado de Justicia y corrupción, Vox plantea que los jueces elijan a los doce vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y "apartar el Tribunal Constitucional de las manos de los políticos". Plantea, además, recuperar la sedición, agravar la malversación y prohibir los indultos por corrupción o por atentar contra la unidad de España

Por último, en cuanto a infraestructuras y transportes, Vox plantea un plan nacional de infraestructuras, una auditoría de la red ferroviaria y la modernización de Cercanías, Media Distancia y líneas convencionales, con prioridad a la seguridad. Incluye obras contra las inundaciones y un Plan Nacional del Agua que interconecte todas las cuencas.

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EuropaPress

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