Vandalizan el mural de la Virgen de la Antigua, en Guadalajara, patrona de la ciudad

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Guadalajara, 12 nov (EFE).- El PP ha denunciado este jueves la vandalización del mural que representa a la Virgen de la Antigua, patrona de Guadalajara, que está en una pared de la calle La Carrera, en el centro de la ciudad, cuyo rostro ha aparecido con una pintada negra.

En un comunicado, el PP de Guadalajara ha condenado este jueves "de manera rotunda y sin matices" este acto vandálico contra la imagen de la patrona de la ciudad, apenas dos meses después de que fuera inaugurada a principios de septiembre.

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"Que este ataque se haya producido precisamente el día de la huelga general no puede servir de excusa ni de contexto atenuante", ha considerado el PP guadalajareño, que ha añadido: "Quien ataca el bien común no defiende ninguna causa: solo la degrada".

Los 'populares' recuerdan que la Virgen de la Antigua es la patrona de Guadalajara y "un símbolo de identidad, de tradición y de fe para miles de guadalajareños, crean o no", por lo que entiende que "este acto constituye una ofensa directa a todos ellos". EFE

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Brl/rr/aam