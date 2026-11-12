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Urtasun exige a Marlaska que aclare si hubo una orden para las cargas policiales del 11N

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Madrid, 12 nov (EFE).- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de Sumar, ha exigido este jueves al Ministerio de Interior una "investigación a fondo" que "aclare" si hubo una orden para las cargas policiales "injustificables y absolutamente desproporcionadas" durante las movilizaciones del 11N.

En una entrevista en La 1 de TVE, Urtasun ha insistido en que "corresponde al Ministerio del Interior explicar si esas situaciones se produjeron porque hubo alguna orden o porque algunos estamentos de la Policía Nacional decidieron actuar como actuaron".

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"Esto tendrá que aclararlo el Ministerio del Interior y tendrá que aclararlo también para defender el buen trabajo de la Policía Nacional", ha dicho.

Urtasun ha recalcado que la Policía Nacional tiene "magníficos profesionales que trabajan con criterios estrictamente profesionales, pero cuando se producen este tipo de situaciones con cargas desproporcionadas, hay que investigar y hay que tomar medidas y eso es lo que estamos exigiendo al ministro Marlaska".

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Respecto al tema de la vivienda y a los decretos que se debaten y votan hoy en la Diputación Permanente, Urtasun ha recordado que la huelga es el resultado de "30 años de cultura neoliberal en materia de vivienda, una cultura que han compartido el PP y el PSOE dejando la vivienda en manos del mercado".

Lo ocurrido ayer, ha dicho, fue "una enmienda a la totalidad por parte de los ciudadanos a lo que se ha hecho en vivienda en estos 30 años" y ha insistido en que desde su formación han "arrastrado" al Partido socialista a un cambio en ese tipo de políticas.

Urtasun ha incidido en que esta huelga "interpela a todo el mundo, y quien pretenda no sentirse interpelado es que vive en Marte". EFE

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