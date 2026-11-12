Sindicatos y empresas discrepan sobre el seguimiento de la huelga en la agroalimentación

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Madrid, 12 nov (EFE).- Los sindicatos y las patronales han discrepado sobre el seguimiento de la huelga general de este miércoles en el sector agroalimentario, donde los primeros destacan el "éxito" en industrias como la cárnica y los segundos creen que en general el impacto fue "mínimo".

La primera huelga general en 14 años, convocada por sindicatos y colectivos sociales, fue un "éxito", ha señalado este jueves UGT, que ha ofrecido cifras de seguimiento de entre el 90 % y el 95 % en sectores como la alimentación (especialmente la cárnica), puertos, seguridad y automoción.

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Entre otros sectores, el respaldo de la huelga se extendió a la hostelería y el turismo (61,9 %) y al comercio (60 %).

Fuentes de UGT han apuntado a EFE que en el ámbito de la hostelería no han podido contar con cifras de empresas, aunque han sostenido que hubo más movilización en ciudades "más sensibles" al problema de la vivienda y en segmentos como la restauración colectiva.

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Desde la asociación del sector Hostelería de España han resaltado que no hubo incidencias graves y que el nivel de seguimiento se mantuvo en un máximo de un 2 % (unas 33.000 personas).

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha considerado que la huelga general ha sido "un fracaso", con un seguimiento medio del 5 %, y ha lamentado la imagen que se ha dado de España y que no ha sido "la mejor" para el turismo o la inversión.

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Sobre la red eléctrica, Garamendi ha afirmado que "es verdad" que durante la primera hora de la mañana la caída del consumo llegó a casi un 10 %, pero la media del día fue del 4,5 %.

El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha encargado que se investiguen las "incidencias" de las intervenciones policiales durante la huelga general, que terminó con más de un centenar de detenidos entre los enfrentamientos de la propia protesta laboral y los disturbios posteriores a varias manifestaciones multitudinarias.

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En Mercamadrid, una protesta de un millar de manifestantes dejó un detenido y 13 personas atendidas por uso de gas pimienta durante la madrugada del miércoles, pero luego se normalizó el tránsito de vehículos, según fuentes del mercado mayorista.

La empresa pública Mercasa, que gestiona la red de mercados centrales de abastecimiento de alimentos, precisó que se registraron concentraciones y piquetes en 12 de las 24 plataformas sin incidencias relevantes y hubo, en general, una menor nivel de actividad.

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Fuentes del sector de la distribución alimentaria han asegurado que la incidencia de la huelga fue "muy baja" entre los trabajadores y que "no tuvo impacto" en los supermercados, en cuya operativa también influyó el mal tiempo.

La patronal y los sindicatos firman hoy el preacuerdo del convenio colectivo de la industria cárnica que ha puesto fin a la huelga que los trabajadores mantenían desde el lunes.

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El preacuerdo sobre el convenio colectivo de la industria cárnica prevé subidas de salarios del 4 % este año y del 2,5 % para 2027, mientras que para los dos siguientes de ejercicios de vigencia del texto será del 2 %.

Mientras, el suministro de materias primas para la fabricación de alimentación animal también ha vuelto a la normalidad este jueves en el puerto de Tarragona -infraestructura esencial para este sector- tras tres días de huelga (lunes y martes por el sector del metal y ayer miércoles coincidiendo con la huelga general).

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Así lo ha confirmado el director general de la patronal Cesfac, Jorge de Saja, quien ha detallado que ayer por la tarde ya se comenzó a operar con normalidad en las instalaciones.

El balance de estos tres días sin sacar mercancía del puerto se traduce en 60.000 toneladas de pienso sin producir y unas granjas y fábricas "al límite" que se hubiesen enfrentado a una situación "preocupante" si el bloqueo a este puerto hubiese continuado. EFEAGRO

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