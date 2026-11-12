Espana agencias

Sindicatos y empresas discrepan sobre el seguimiento de la huelga en la agroalimentación

Guardar

Madrid, 12 nov (EFE).- Los sindicatos y las patronales han discrepado sobre el seguimiento de la huelga general de este miércoles en el sector agroalimentario, donde los primeros destacan el "éxito" en industrias como la cárnica y los segundos creen que en general el impacto fue "mínimo".

La primera huelga general en 14 años, convocada por sindicatos y colectivos sociales, fue un "éxito", ha señalado este jueves UGT, que ha ofrecido cifras de seguimiento de entre el 90 % y el 95 % en sectores como la alimentación (especialmente la cárnica), puertos, seguridad y automoción.

PUBLICIDAD

Entre otros sectores, el respaldo de la huelga se extendió a la hostelería y el turismo (61,9 %) y al comercio (60 %).

Fuentes de UGT han apuntado a EFE que en el ámbito de la hostelería no han podido contar con cifras de empresas, aunque han sostenido que hubo más movilización en ciudades "más sensibles" al problema de la vivienda y en segmentos como la restauración colectiva.

PUBLICIDAD

Desde la asociación del sector Hostelería de España han resaltado que no hubo incidencias graves y que el nivel de seguimiento se mantuvo en un máximo de un 2 % (unas 33.000 personas).

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha considerado que la huelga general ha sido "un fracaso", con un seguimiento medio del 5 %, y ha lamentado la imagen que se ha dado de España y que no ha sido "la mejor" para el turismo o la inversión.

Sobre la red eléctrica, Garamendi ha afirmado que "es verdad" que durante la primera hora de la mañana la caída del consumo llegó a casi un 10 %, pero la media del día fue del 4,5 %.

El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha encargado que se investiguen las "incidencias" de las intervenciones policiales durante la huelga general, que terminó con más de un centenar de detenidos entre los enfrentamientos de la propia protesta laboral y los disturbios posteriores a varias manifestaciones multitudinarias.

En Mercamadrid, una protesta de un millar de manifestantes dejó un detenido y 13 personas atendidas por uso de gas pimienta durante la madrugada del miércoles, pero luego se normalizó el tránsito de vehículos, según fuentes del mercado mayorista.

La empresa pública Mercasa, que gestiona la red de mercados centrales de abastecimiento de alimentos, precisó que se registraron concentraciones y piquetes en 12 de las 24 plataformas sin incidencias relevantes y hubo, en general, una menor nivel de actividad.

Fuentes del sector de la distribución alimentaria han asegurado que la incidencia de la huelga fue "muy baja" entre los trabajadores y que "no tuvo impacto" en los supermercados, en cuya operativa también influyó el mal tiempo.

La patronal y los sindicatos firman hoy el preacuerdo del convenio colectivo de la industria cárnica que ha puesto fin a la huelga que los trabajadores mantenían desde el lunes.

El preacuerdo sobre el convenio colectivo de la industria cárnica prevé subidas de salarios del 4 % este año y del 2,5 % para 2027, mientras que para los dos siguientes de ejercicios de vigencia del texto será del 2 %.

Mientras, el suministro de materias primas para la fabricación de alimentación animal también ha vuelto a la normalidad este jueves en el puerto de Tarragona -infraestructura esencial para este sector- tras tres días de huelga (lunes y martes por el sector del metal y ayer miércoles coincidiendo con la huelga general).

Así lo ha confirmado el director general de la patronal Cesfac, Jorge de Saja, quien ha detallado que ayer por la tarde ya se comenzó a operar con normalidad en las instalaciones.

El balance de estos tres días sin sacar mercancía del puerto se traduce en 60.000 toneladas de pienso sin producir y unas granjas y fábricas "al límite" que se hubiesen enfrentado a una situación "preocupante" si el bloqueo a este puerto hubiese continuado. EFEAGRO

bds-jjr-eco/lrs/grc

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La isla separatista del Pacífico que dijo ‘Sí a la independencia’ en un referéndum de hace siete años, pero sigue sin ser un país: hay un obstáculo clave

Bougainville decidió en 2019 separarse de Papúa Nueva Guinea con un 98,3% a favor, pero el Parlamento aún no avala la consulta y el conflicto persiste

La isla separatista del Pacífico que dijo ‘Sí a la independencia’ en un referéndum de hace siete años, pero sigue sin ser un país: hay un obstáculo clave

Ni a los ‘influencers’ más ultras les gusta el plantón de Abascal a Jordi Wild: “Los motivos son absurdos. Le dio pereza y se ha cagado encima”

La decisión del líder de Vox de cancelar su entrevista con Jordi Wild ha desatado las críticas de Vito Quiles, El Xocas y Wall Street Wolverine, entre otros youtbers

Ni a los ‘influencers’ más ultras les gusta el plantón de Abascal a Jordi Wild: “Los motivos son absurdos. Le dio pereza y se ha cagado encima”

Estas son las claves del testimonio de la confidente y secretaria de Isak Andic en Mango, la primera en declarar en el juicio contra su hijo Jonathan

La secretaria de dirección de Mango comenzó a trabajar en la empresa en 2002 y fue la encargada de comprarle un nuevo teléfono a Jonathan cuando se lo robaron en Quito

Estas son las claves del testimonio de la confidente y secretaria de Isak Andic en Mango, la primera en declarar en el juicio contra su hijo Jonathan

Hacienda cambia las reglas de las prejubilaciones: los trabajadores pueden pagar hasta 60.000 euros más en IRPF por la indemnización

El Tribunal Económico-Administrativo Central establece que las compensaciones por prejubilación y bajas incentivadas tributarán si no existe un ERE abierto cuando el trabajador abandona la empresa

Hacienda cambia las reglas de las prejubilaciones: los trabajadores pueden pagar hasta 60.000 euros más en IRPF por la indemnización

Elecciones generales 29-N en directo: El PP promete auditar “hasta el último euro” de gasto del Gobierno tras la investigación de la Fiscalía Europea sobre las pulseras antimaltrato

La campaña electoral arranca oficialmente a las 00:00 de este viernes, y PP, PSOE, Frente Amplio y Podemos celebran hoy actos en los que todavía no podrán pedir aún el voto de forma expresa. También este jueves el Congreso vota los dos decretos de vivienda del Gobierno

Elecciones generales 29-N en directo: El PP promete auditar “hasta el último euro” de gasto del Gobierno tras la investigación de la Fiscalía Europea sobre las pulseras antimaltrato
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ni a los ‘influencers’ más ultras les gusta el plantón de Abascal a Jordi Wild: “Los motivos son absurdos. Le dio pereza y se ha cagado encima”

Ni a los ‘influencers’ más ultras les gusta el plantón de Abascal a Jordi Wild: “Los motivos son absurdos. Le dio pereza y se ha cagado encima”

Elecciones generales 29-N en directo: El PP promete auditar “hasta el último euro” de gasto del Gobierno tras la investigación de la Fiscalía Europea sobre las pulseras antimaltrato

Un sefardí espera más de siete años para saber si se le reconoce la nacionalidad española: la Audiencia Nacional responde, pero solo para decirle que debe tramitarlo en la justicia civil

Continúa la búsqueda de ‘El Ruso’ en Oviedo tras días fugado: la Policía despide al agente fallecido mientras el móvil del crimen continúa en el aire

Podemos acusa a PSOE y Frente Amplio de tratar de expularles del debate electoral que organiza la Academia de TV

ECONOMÍA

Hacienda cambia las reglas de las prejubilaciones: los trabajadores pueden pagar hasta 60.000 euros más en IRPF por la indemnización

Hacienda cambia las reglas de las prejubilaciones: los trabajadores pueden pagar hasta 60.000 euros más en IRPF por la indemnización

Desahucios suspendidos hasta 2030: quién queda protegido por el decreto de vivienda y qué deberá acreditar

La Inspección de Trabajo sanciona a Adif por no resolver las deficiencias de mantenimiento en la línea Lleida-Manresa pese a los avisos del sindicato Alferro

Prórroga de alquileres, ayudas a nuevos compradores y protección frente a los desahucios: quién podrá acogerse al decreto de vivienda mientras siga vigente

La Justicia italiana obliga a Ryanair a pagar 1.750 euros a un grupo de pasajeros por el retraso de tres horas en un vuelo

DEPORTES

El camino de Alcaraz y Jódar en las ATP Finals: los españoles no se cruzarán en fase de grupos

El camino de Alcaraz y Jódar en las ATP Finals: los españoles no se cruzarán en fase de grupos

A qué hora y dónde ver el partido de la Nations League entre República Checa y España

César Augusto Londoño, arquitecto, explica el funcionamiento del nuevo Camp Nou: “El techo del Bernabéu es mixto, este se sostendrá con una red de cables”

El deporte contra el cáncer de mama: ‘Dragon Boat’, la especialidad milenaria nacida en China que rehabilita el cuerpo y rescata la autoestima

Sinner desvela el gesto de Carlos tras conocer la gravedad de su lesión: “Alcaraz me escribió. Me alegró mucho”