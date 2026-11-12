Santi Denia lamenta su error de que el equipo saliera sin energía e idea clara

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Praga, 13 nov (EFE).- El preparador de la selección checa de fútbol, Santi Denia, considera que sus jugadores salieron este jueves, al partido contra España de la Liga de Naciones, sin la debida energía ni ideas claras, algo que se achacó a sí mismo.

"Tenemos que seguir mejorando. Y yo el primero. Hemos vuelto a salir sin la energía y sin idea clara, sin saltos de presión, sin darnos cuenta de que si atacamos bien vamos defender mejor", dijo el técnico albacetense tras el partido disputado en el Estado de Letná, en el que su equipo perdió por 0-2.

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"Ese ha sido el mensaje del medio tiempo", afirmó Denia, cuyos jugadores mostraron otro talante en los segundos 45 minutos.

A pesar de que España tuvo más posesión del balón, los checos gozaron de opciones claras de gol, pero no supieron materializarlas.

También lamentó que su equipo volviera a acabar con diez jugadores, tras la expulsión Ladislav Krejci en el minuto 69, que recibió una roja con ayuda del VAR por cortar un ataque prometedor de Fermín siendo él último jugador de la línea defensiva.

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"En este tipo de partidos, es importante acabar con once, pero el fútbol es incontrolable", afirmó el albacetense, que ahora enfrenta una final, el próximo domingo frente a Croacia, para tratar de obtener el tercer puesto del grupo y tratar de mantener la categoría.

"Tenemos ahora una final contra Croacia y es nuestro partido del año", apostilló Denia. EFE