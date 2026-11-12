Sánchez respalda a Marlaska pero se abre a revisar protocolos de las cargas policiales

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Madrid, 12 nov (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado este jueves su pleno respaldo a Fernando Grande-Marlaska tras las cargas policiales en algunas manifestaciones durante la huelga general, pero se ha abierto a revisar los protocolos de actuación para ver si se debe "redimensionar" alguna respuesta.

Sánchez se ha referido a esas cargas policiales en algunas manifestaciones en una entrevista en el programa de TVE "El perro andaluz" en la que ha defendido la necesidad de respetar el derecho a la huelga y el derecho a la seguridad de los ciudadanos.

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Tras asegurar que desconoce quién dio la orden de que se efectuaran esas cargas, ha recalcado que si ha habido algún comportamiento desproporcionado, eso no empaña el buen hacer de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Sánchez ha recordado que Marlaska ha anunciado que se va a abrir una investigación, y ha dicho que debe servir para ver si han fallado protocolos y determinar si debe revisarse alguno para decidir si tiene que redimensionarse la respuesta.

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Ante las peticiones de dimisión de Marlaska, ha insistido en darle su total apoyo y ha dicho que es su "ojito izquierdo u ojito derecho" y, junto a Alfredo Pérez Rubalcaba, es el mejor ministro del Interior de la democracia.

Sánchez ha recordado que Marlaska es el ministro que más reprobaciones tiene en el Parlamento por parte de la oposición y ha comentado que eso sube puntos para él.

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"Es un tipo íntegro, dedicado a su labor, y creo que trata de hacer las cosas bien en un ministerio complejo como el del Interior", ha añadido. EFE