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Rufián tacha de "excesiva" la actuación policial, responsabiliza al PSOE y reitera la dimisión de Marlaska

12/11/2026 La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, durante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, a 12 de noviembre de 2026, en Madrid (España). Los decretos leyes de vivienda afrontan su votación definitiva en la Diputación Permanente del Congreso, justo un día después de la huelga general y en la víspera de la campaña electoral, que arrancará a las cero horas del viernes 13. Como todo decreto ley, los textos están en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 7 de octubre, sin embargo, tienen que refrendarse en el Congreso en un plazo máximo de treinta días, según lo que dicta la Constitución. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
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El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha calificado este jueves de "excesiva" la actuación policial durante la huelga general, especialmente en Barcelona, y ha responsabilizado al PSOE de lo sucedido, al recordar que es el partido que gobierna España. Además, ha reiterado la petición de dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que su formación ya había planteado anteriormente.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, que hoy celebra Diputación Permanente, Rufián ha denunciado una utilización desproporcionada de la fuerza contra los huelguistas. "Yo vi una excesiva fuerza que no se ve en otro tipo de manifestaciones, como por ejemplo de la otra derecha", ha señalado.

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Sobre las peticiones de dimisión al titular de Interior por parte de Frente Amplio y Podemos, Rufián ha recordado que ERC ya había reclamado su salida del Gobierno por el fracaso de la derogación de la denominada 'ley mordaza' y por las muertes registradas en la frontera sur. "Esquerra Republicana creo que fue el primero que pidió la dimisión del ministro Marlaska", ha subrayado.

EXPEDIENTES QUE INTERIOR ACABA ARCHIVANDO

Preguntado por quién ejerce el mando sobre la Policía, el cabeza de lista de ERC a las elecciones generales ha respondido que existen sectores policiales contrarios al Gobierno, al igual que ocurre, a su juicio, en ámbitos judiciales y mediáticos. En este punto, ha recordado casos de espionaje a dirigente independentistas durante el 'proces'.

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Sin embargo, ha advertido de que eso no exime al PSOE de su responsabilidad. "Al final el PSOE gobierna este país y si la Policía le da de hostias a la gente en la calle por la cara, pues alguna responsabilidad tendrá. Además, todos los expedientes que se abren en contra de policías que se creen aquí Chuck Norris acaban archivados", ha denunciado Rufián.

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