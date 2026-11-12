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Rodríguez dice que Marlaska debe "dilucidar" las "responsabilidades" por las cargas policiales durante el 11N

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La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, debe "dilucidar" las "responsabilidades" por las cargas policiales contra manifestantes durante la huelga general de este miércoles.

"Yo tengo confianza en mi compañero porque es una persona que ha mostrado su compromiso con el Estado de derecho, con la defensa de los derechos de todos", ha afirmado en una entrevista en 'La Séptima', recogida por Europa Press.

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Así, ha asegurado que se deben dar "todas las explicaciones", a la vez que ha destacado que no le gustó ver las imágenes de la actuación policial y ha apoyado que ahora "se abre una investigación", como ha anunciado el propio Marlaska, pero ha incidido en que no le gustó "ver cómo se atacaban locales comerciales".

"EL PP HA JUGADO A DAÑAR A BEGOÑA GÓMEZ"

Tras la intervención de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el mitin socialista de arranque de campaña de este jueves, la ministra ha arremetido contra el PP por haber "jugado a dañar", "meter en la cárcel" y "agredir" a la mujer del líder socialista.

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"Begoña Gómez hoy nos está representando a todas", ha defendido, "a todas las mujeres que no estamos dispuestas a darnos por vencidas con este Partido Popular que se ha dedicado a insultos". "Igual que ella está fuerte, las mujeres españolas estamos fuertes", ha añadido.

Así, ha sostenido que Gómez representa "esa fuerza de las mujeres que no estamos dispuestas a que ahora se nos quiera volver a condicionar la decisión sobre nuestra maternidad", "con quién debemos casarnos" o "cómo desarrollarnos profesional o personalmente".

Sobre las críticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la aparición de la mujer de Sánchez, ha dicho que prefiere "no opinar" pero ha esperado que se reproduzcan "en bucle" las declaraciones de la líder regional del PP porque dará "algunos votos" a los socialistas en las elecciones del próximo 29 de noviembre.

NO VOLVER A LA "CENSURA"

Rodríguez ha asegurado que las elecciones "se ganan en las urnas" y no en la demoscopia, y ha apelado a una "sociedad moderna", "donde las mujeres no queremos retroceder ni un paso" y en la que no se quiere volver "a la censura" en la cultura, con una juventud alejada de "posicionamientos fascistas" y que está "peleando por su derecho a la vivienda".

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EuropaPress

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