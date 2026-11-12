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Redondo asegura que los fondos para pulseras de vigilancia se han destinado correctamente

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Madrid, 12 nov (EFE).- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado que los fondos europeos destinados a comprar pulseras de vigilancia electrónica para el cumplimiento órdenes de alejamiento se han destinado "correctamente", y que el Ministerio va a ofrecer "colaboración absoluta" después que la Fiscalía Europea Contra el Fraude (EPPO) haya abierto una investigación sobre un posible fraude.

"Toda la información que se requiera se va a ofrecer. A nosotras nos interesa que haya una fiscalización de todos y cada unos de los euros, porque me consta que se han invertido correctamente", ha dicho Redondo en la presentación a los medios de la campaña del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

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La titular de Igualdad ha lamentado que el debate esté "trufado de bulos y mentiras", y ha señalado que el contrato actual "mejora todos los aspectos que podían tener algunas disfuncionalidades del contrato anterior".

"No se puede poner en riesgo la vida de tantas víctimas que necesitan los dispositivos para mantenerse a salvo", ha dicho Redondo, que ha asegurado que el sistema "funciona" y "salva vidas a diario", y que "ninguna mujer con dispositivo ha sido asesinada".

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"Está en riesgo la vida de más de 4.000 mujeres que hoy viven gracias a este dispositivo", ha añadido.

La EPPO está llevado a cabo diligencias de investigación en el Ministerio de Igualdad y en el Tribunal de Cuentas de España ante un posible fraude que afecta a los fondos de la UE destinados a la adquisición de estos brazaletes, que garantizan el cumplimiento de las medidas cautelares y las órdenes de alejamiento impuestas en casos de violencia machista.

Fuentes de la investigación han confirmado a EFE la presencia de agentes de la UCO en el Ministerio de Igualdad, mientras que el Tribunal de Cuentas ha informado de que efectivos de esta unidad se encuentran en sus dependencias a petición de la Fiscalía Europea en Madrid, en relación con una solicitud de información. EFE

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