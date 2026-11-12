Pedro Porro enfoca a Inglaterra: “Somos España y siempre vamos a ganar”

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Madrid, 12 nov (EFE).- Pedro Porro, lateral de la selección española y del Tottenham, remarcó este jueves, tras la victoria por 0-2 contra la República Checa, las cualidades de su equipo, que saldrá “a ganar” en el duelo por el liderato de grupo de la Liga de Naciones del domingo ante Inglaterra, aunque le valga el empate.

“Somos España y siempre vamos a ganar, a hacer las cosas bien, a seguir con la misma humildad de siempre y vamos a por ello”, declaró sobre ese próximo encuentro en palabras a ‘TVE’.

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España venció por 0-2 en Praga. “Sabíamos que iba a ser un partido complicado, que teníamos que hacer las cosas bien, porque no nos iban a poner las cosas fáciles. Contento por los tres puntos”, afirmó.

Pedro Porro admitió que le “condicionó” una tarjeta amarilla durante el partido. “Pero tengo experiencia suficiente para no ir a los duelos igual, aunque es difícil porque soy un jugador de mucho duelo. Ha metido Marc (Pubill) el segundo para darnos la tranquilidad. Aquí lo importante es el grupo y muy feliz por él también”, explicó.

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El lateral de la selección española envió “un abrazo” a la familia de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife fallecido la pasada semana en el partido de su equipo contra el Andorra, y “a todas las víctimas” del accidente ferroviario de Urda, en Toledo. EFE