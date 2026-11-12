Nico Williams, Laporte y Álvaro Valles, descartes de España ante la República Checa

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Redacción Deportes, 12 nov (EFE).- El extremo Nico Williams y el central Aymeric Laporte, del Athletic Club, y el portero del Betis Álvaro Valles son los tres descartes del seleccionador, Luis de la Fuente, para el partido de este jueves ante la República Checa en el estadio Letná de Praga (20.45 horas CET - 19.45 GMT), el penúltimo de la fase de grupos de la Liga de Naciones.

Laporte es baja por un proceso vírico que le impidió ayer, miércoles, participar en el entrenamiento.

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En el caso de Nico Williams, también se ha visto afectado esta semana por una indisposición, por lo que De la Fuente ha optado por darle descanso.

El tercer descarte es Álvaro Valles, debutante con España en esta convocatoria, a quien De la Fuente citó como cuarto portero junto con Unai Simón, David Raya y Joan García.

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Además de los que no tendrán dorsal ante la República Checa, España llega con las bajas del extremo del Barcelona Lamine Yamal, con molestias en una rodilla de las que se está tratando en la capital catalana, y el delantero de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal, pendiente del nacimiento de su segundo hijo. EFE