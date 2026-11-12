Los altercados en Barcelona se saldan con 52 jóvenes detenidos, 6 de ellos menores

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Barcelona, 12 nov (EFE).- Los Mossos d'Esquadra detuvieron ayer en Barcelona a 52 jóvenes, seis de ellos menores de edad, tras los graves altercados vividos al término de la manifestación pacífica con motivo de la huelga general. "Caerá sobre ellos todo el peso de la ley", ha advertido este jueves el Govern.

La consellera de Interior, Núria Parlon, y la comisaria jefe de los Mossos d'Esquadra, Silvia Catà, han comparecido este jueves en rueda de prensa para hacer balance de estos disturbios cometidos por un grupo minoritario de jóvenes que mostraron una actitud "siniestra", "violenta" y "agresiva" tras la movilización "pacífica y cívica" en la que habían participado unas 55.000 personas.

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De los 46 mayores de edad detenidos, 32 son hombres y 14 mujeres, mientras que los menores arrestados son todos chicos, y se les acusa de delitos como desórdenes públicos, lesiones, atentados a agente de la autoridad y robos con fuerza.

De estos, dos ya habían sido detenidos por los disturbios vinculados a Blocus del pasado 24 de octubre en Barcelona: un menor que tenía una orden de alejamiento de manifestaciones y un mayor de edad que ahora ha sido arrestado de nuevo por desórdenes públicos y atentado a agente de la autoridad.

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Parlon y Catà han informado de que los Mossos requisaron ayer material pirotécnico de "gran potencia", parte del cual fue lanzado contra la línea policial, así como cócteles molotov, dos de ellos intervenidos a dos menores.

Debido a los disturbios, 36 agentes de los Mossos resultaron heridos, de los cuales 7 están de baja. Hubo además daños a una decena de comercios y 42 incendios. EFE

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