Los 2.200 vecinos de Piedralaves (Ávila) vuelven a sus casas tras mejorar el tiempo

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Ávila, 12 nov (EFE).- Los 2.200 vecinos que el pasado martes abandonaron la localidad de Piedralaves (Ávila) por la alerta roja por lluvias volverán este jueves a sus casas al mejorar la situación del tiempo, según ha explicado el delegado de la Junta en esa provincia, José Francisco Hernández.

Así se ha decidido tras la reunión de esta mañana del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI).

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El pasado martes, la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León ordenó evacuar ese municipio ante el "posible rebosamiento" de la presa del Horcajo, debido las fuertes lluvias.

Este jueves ya han vuelto a las clases los alumnos de 31 municipios afectados desde el pasado martes por las lluvias en el sur de la provincia abulense.

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Y será mañana, o ya el lunes, cuando vuelvan a las aulas los escolares de Piedralaves, ha explicado Hernández. EFE

agg/mr/cc