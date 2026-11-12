Lamine Yamal se unirá a la concentración de la selección este viernes al mediodía

Guardar

Redacción Deportes, 12 nov (EFE).- El extremo del Barcelona Lamine Yamal se incorporará este viernes a la concentración de la selección española en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), una vez que ha mejorado de sus molestias en la rodilla derecha que le hicieron permanecer en Barcelona en esta semana.

También se unirá al equipo mañana, aunque algo más tarde, el delantero de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal después del nacimiento de su segundo hijo, por lo que también estará a disposición del seleccionador, Luis de la Fuente, para el próximo domingo, día 15, ante Inglaterra en el estadio Metropolitano de Madrid, donde se pondrá en juego el liderato del grupo.

PUBLICIDAD

El seleccionador, Luis de la Fuente, confirmó la llegada de ambos jugadores a la concentración después de que causaran baja ante la República Checa en Praga, donde España ganó este jueves por 0-2.

"Tenemos buenas noticias. Lamine se encuentra muy bien y con muchas ganas de incorporarse mañana a la concentración y Mikel también. Uno (Lamine Yamal) llegará al mediodía y otro (Oyarzabal) un poco más tarde, pero a partir de mañana contaremos con ellos", comentó De la Fuente a TVE.

PUBLICIDAD

La selección volará a Madrid tras pernoctar en la capital checa y a las 19.00 está programado un entrenamiento a las 19.00 horas a puerta cerrada en Las Rozas, en el que participarán Lamine Yamal y Oyarzabal si no hay contratiempos.

El equipo español volverá a entrenarse el sábado a la misma hora en el mismo escenario. EFE